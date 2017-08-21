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09:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске подготовят дорожную карту по Парковому

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа, РИА ФедералПресс. В ближайшее время жителям Паркового покажут дорожную карту по проблемам микрорайона. Об этом на аппаратном совещании заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Источник: РИА "ФедералПресс"

В конце прошлой недели мэр города провел видеоконференцию с жителями Паркового.

«Больше всего вопросов задавали по благоустройству, здравоохранению и образованию. Особенно волновало предоставление мест в детсады», — отметил Тефтелев.

Градоначальник пообещал обратившимся разобраться с последней проблемой и устроить всех желающих в дошкольные учреждения. Сегодня глава Челябинска напомнил также, что в Парковом уже готовятся к запуску филиалы детской поликлиники и больницы № 5.

По словам Тефтелева, городские и районные власти начнут работу и над благоустройством микрорайона: «Мы вернемся к застройщикам, которые сдавали дома и не доделали тротуары, недоработали в плане детских площадок, придомовых территорий».

Мэр города также пообещал рассмотреть вопрос организации специальной площадки для выгула собак и поручил главе Курчатовского района разобраться с остановками в Парковом.

«Мы сейчас меняем остановочные комплексы по всему городу. Посмотрите, как сюда можно вписать историю в микрорайоне», — подчеркнул Евгений Тефтелев.

Как сообщал «ФедералПресс», недавно в микрорайоне «Парковый-2» заработал новый опорный пункт полиции. Также были установлены камеры видеонаблюдения.

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