В Омской области для многодетных семей снимут ограничения в использовании средств материнского капитала на газификацию

Тепло — семьям.

С момента принятия данного документа средства регионального материнского капитала можно будет направить на газификацию жилья не только в частном секторе, но и в многоэтажках. Этой возможностью охотно пользуются те, кто живёт в индивидуальных домах, как в сельской местности, так и в городских посёлках.

Теперь таким правом будут наделены и семьи с детьми, решившие оборудовать газовым котлом квартиру. Более того, направить часть средств материнского капитала на эти цели можно не дожидаясь достижения трёхлетнего возраста ребёнка, а сразу после рождения малыша и получения сертификата.

Напомним, что расширить возможности использования материнского капитала предложила многодетная жительница Омской области во время прямого эфира программы «Диалог с губернатором». Глава региона Виктор Назаров пошёл навстречу пожеланиям таких семей и поручил профильному министерству проработать этот вопрос.

Новые меры поддержки.

В регионе разрабатываются и другие меры социальной поддержки многодетных семей, об этом сообщил министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

Например, сейчас рассматривается новый порядок предоставления денежных выплат. Он вынесен на обсуждение общественности.

Владимир Куприянов, Министр труда и социального развития Омской области:

— Нам необходимо знать мнение многодетных семей и общественных организаций. Мы запустили опрос, какая форма выплаты предпочтительнее — раз в год 4500 рублей единовременно или каждый месяц по 310 рублей. Информация будет обработана до 25 августа, затем мы соберёмся с общественными организациями и определимся с порядком предоставления этой меры поддержки.

Сейчас из региональной казны семьям, где воспитывается три и более ребёнка, выплачивается 310 рублей в месяц. За год получается 3720 рублей. Новый проект предполагает увеличение суммы до 375 рублей в месяц с возможностью получить всё сразу. Например, накануне 1 сентября, чтобы подготовить ребёнка к новому учебному году.

Когда закон вступит в силу?

Если будет поддержан новый проект, подготовленный министерством труда и социального развития региона, то новый порядок предоставления данной денежной выплаты вступит в силу с 1 января 2018 года.

Статистика.

Сегодня в Омской области проживают 27 000 многодетных семей, и, как показывает статистика, это число ежегодно растёт. Ожидается, что в 2018 году их будет уже 30000, а в 2019 году — 32000. Чтобы поддержать каждую, правительство региона готово внести изменения в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан и увеличить ежегодную денежную выплату на 20%.