Свердловские чиновники отправляются в Астану

Как ранее сообщал ЕАН, предполагается, что делегацию возглавит вице-губернатор Александр Высокинский.

Также в составе — министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, глава министерства инвестиций Дмитрий Нисковских, министерства ЖКХ Николай Смирнов, министр культуры Светлана Учайкина.

Город в делегации представит сити-менеджер Александр Якоб, бизнес-сообщество — президент Уральской ТПП Андрей Беседин. Чиновники разместятся в скромном трехзвездочном отеле «Ибис» достаточно далеко от центра города — в 5 км.

Неполные двое суток уральцы проведут насыщенно: планируется встреча с послом России в Казахстане Михаилом Бочарниковым, осмотр российского павильона и «Экспо-2017» в целом, открытие Российско-казахстанского бизнес-форума, встреча с акимом города Исекешевым и пешая прогулка по Астане.