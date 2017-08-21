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09:50 (мск), источник: ЕАН

Свердловские чиновники отправляются в Астану

Свердловские чиновники сегодня днем вылетают в Астану, где сейчас проходит «Экспо-2017». Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет авиакомпании «Эйр Астана» отправится в Казахстан в 16:35.

Как ранее сообщал ЕАН, предполагается, что делегацию возглавит вице-губернатор Александр Высокинский.

Также в составе — министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, глава министерства инвестиций Дмитрий Нисковских, министерства ЖКХ Николай Смирнов, министр культуры Светлана Учайкина.

Город в делегации представит сити-менеджер Александр Якоб, бизнес-сообщество — президент Уральской ТПП Андрей Беседин. Чиновники разместятся в скромном трехзвездочном отеле «Ибис» достаточно далеко от центра города — в 5 км.

Неполные двое суток уральцы проведут насыщенно: планируется встреча с послом России в Казахстане Михаилом Бочарниковым, осмотр российского павильона и «Экспо-2017» в целом, открытие Российско-казахстанского бизнес-форума, встреча с акимом города Исекешевым и пешая прогулка по Астане.

Уже в среду вечером наши чиновники рассчитывают вернуться в Екатеринбург.

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