Свердловские чиновники отправляются в Астану
Свердловские чиновники сегодня днем вылетают в Астану, где сейчас проходит «Экспо-2017». Согласно данным
Свердловские чиновники сегодня днем вылетают в Астану, где сейчас проходит «Экспо-2017». Согласно данным
Как ранее сообщал ЕАН, предполагается, что делегацию возглавит
Также в составе — министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, глава министерства инвестиций Дмитрий Нисковских, министерства ЖКХ Николай Смирнов, министр культуры Светлана Учайкина.
Город в делегации представит
Неполные двое суток уральцы проведут насыщенно: планируется встреча с послом России в Казахстане Михаилом Бочарниковым, осмотр российского павильона и «Экспо-2017» в целом, открытие
Уже в среду вечером наши чиновники рассчитывают вернуться в Екатеринбург.