Встреча представителей США и России по Украине пройдет в Минске за закрытыми дверями
Встреча состоится сегодня, 21 августа, подтвердил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Встреча состоится сегодня, 21 августа, подтвердил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
От США на встрече будет присутствовать специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, сообщает ТАСС. Начальник управления информации —
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в ближайшее время.
Волкер был назначен на свою нынешнюю должность 7 июля. Его задача — координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.