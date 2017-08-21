Встреча представителей США и России по Украине пройдет в Минске за закрытыми дверями

От США на встрече будет присутствовать специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, сообщает ТАСС. Начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белораруси подтвердил ТАСС, что встреча состоится сегодня, но пройдет за закрытыми дверями.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в ближайшее время.