Премьер-министр Кыргызстана уходит в отставку, чтобы участвовать в президентских выборах

Ранее ЦИК Кыргызстана выдал Жээнбекову кандидатское удостоверение, он стал третьим официально зарегистрированным участником президентской гонки.
Ранее статус кандидата получили еще два бывших премьера: лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев и депутат, лидер парламентской партии «Республика» Омурбек Бабанов.
Согласно законодательству страны, в кратчайшие сроки после регистрации в качестве кандидата глава кабмина обязан временно оставить должность до окончания выборов либо уйти в отставку.
Уход Жээнбекова означает отставку всего правительства. Ожидается, что остальные члены кабмина останутся исполнять свои обязанности до избрания коалиционным большинством парламента нового премьера и формирования нового правительства.
«ЦИК зарегистрировал мою кандидатуру. Для обеспечения чистых выборов я сегодня принял решение сдать пост», — сказал Жээнбеков, открывая заседание правительства. Жээнбекову 58 лет.
Он занял пост премьера в апреле 2016 года. Является выходцем с юга Кыргызстана. Неоднократно избирался депутатом парламента страны. После госпереворота и свержения режима
В 2012 году занял пост полномочного представителя правительства республики (губернатора) в Ошской области. Является давним членом президентской
Очередные выборы главы Кыргызстана назначены на 15 октября. Согласно Конституции, президент избирается на один шестилетний срок. Гражданин может только один раз в жизни занимать этот пост.
Выдвижение кандидатов завершилось 1 августа. Первоначально с заявлениями в ЦИК о намерении принять участие в выборах обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.