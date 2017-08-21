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10:26 (мск), источник: Tengrinews

Премьер-министр Кыргызстана уходит в отставку, чтобы участвовать в президентских выборах

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку для участия в выборах президента страны. Об этом он объявил во время заседания.

Источник: Tengrinews

Ранее ЦИК Кыргызстана выдал Жээнбекову кандидатское удостоверение, он стал третьим официально зарегистрированным участником президентской гонки.

Ранее статус кандидата получили еще два бывших премьера: лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев и депутат, лидер парламентской партии «Республика» Омурбек Бабанов.

Согласно законодательству страны, в кратчайшие сроки после регистрации в качестве кандидата глава кабмина обязан временно оставить должность до окончания выборов либо уйти в отставку.

Уход Жээнбекова означает отставку всего правительства. Ожидается, что остальные члены кабмина останутся исполнять свои обязанности до избрания коалиционным большинством парламента нового премьера и формирования нового правительства.

«ЦИК зарегистрировал мою кандидатуру. Для обеспечения чистых выборов я сегодня принял решение сдать пост», — сказал Жээнбеков, открывая заседание правительства. Жээнбекову 58 лет.

Он занял пост премьера в апреле 2016 года. Является выходцем с юга Кыргызстана. Неоднократно избирался депутатом парламента страны. После госпереворота и свержения режима экс-президента Курманбека Бакиева в 2010 году Жээнбеков стал губернатором Ошской области, наиболее пострадавшей во время межнациональных столкновений.

В 2012 году занял пост полномочного представителя правительства республики (губернатора) в Ошской области. Является давним членом президентской Социал-демократической партии (СДПК), действующий президент страны Алмазбек Атамбаев неоднократно называл его среди своих ближайших соратников.

Очередные выборы главы Кыргызстана назначены на 15 октября. Согласно Конституции, президент избирается на один шестилетний срок. Гражданин может только один раз в жизни занимать этот пост.

Выдвижение кандидатов завершилось 1 августа. Первоначально с заявлениями в ЦИК о намерении принять участие в выборах обратились 59 кандидатов, в настоящий момент их число сократилось до 50.

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