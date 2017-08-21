Одними из первых в Иркутской области проголосуют эвенки
Первыми в Иркутской области на муниципальных выборах досрочно проголосуют жители села Большой Патом в Бодайбинском районе, там выборы состоятся вместо 10 сентября 2017 года — 22 августа.
Первыми в Иркутской области на муниципальных выборах досрочно проголосуют жители села Большой Патом в Бодайбинском районе, там выборы состоятся вместо 10 сентября 2017 года — 22 августа.
Как сообщает
На 26 августа запланировано голосование избирателей деревни Тырка, где живут, по данным переписи, 16 человек, 27 августа — эвенкийских села Вершина Тутуры (183 человека) и деревни Чинонга в Качугском районе (29 человек).
А 3 сентября должно пройти досрочное голосование в поселке Светлый (Бодайбинский район), селе Сполошино, посёлке Золотой, деревне Орлова (Киренский район), селе Таюра (Усть-Кутский район), а также в деревне Нерха, селах Верхняя Гутара и Алыгджер (Нижнеудинский район) — это горная труднодоступная Тофалария, селе Червянка (Чунский район). В этот же день досрочное голосование будет организовано в отдалённых территориях
Завершится досрочное голосование 4 сентября в отдалённых и труднодоступных местностях