Одними из первых в Иркутской области проголосуют эвенки

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области, урну для голосования туда повезут по воде и на автомобиле. По данным последней Всероссийской переписи в селе жили 54 человека.

На 26 августа запланировано голосование избирателей деревни Тырка, где живут, по данным переписи, 16 человек, 27 августа — эвенкийских села Вершина Тутуры (183 человека) и деревни Чинонга в Качугском районе (29 человек).

А 3 сентября должно пройти досрочное голосование в поселке Светлый (Бодайбинский район), селе Сполошино, посёлке Золотой, деревне Орлова (Киренский район), селе Таюра (Усть-Кутский район), а также в деревне Нерха, селах Верхняя Гутара и Алыгджер (Нижнеудинский район) — это горная труднодоступная Тофалария, селе Червянка (Чунский район). В этот же день досрочное голосование будет организовано в отдалённых территориях Усть-Удинского района: сёлах Средняя Муя, Аносово, Аталанка, Подволочное, деревнях Чичкова и Ключи.

Завершится досрочное голосование 4 сентября в отдалённых и труднодоступных местностях Усть-Илимского района, там смогут проголосовать избиратели посёлков Тушама, Кедровый, Ковинский.