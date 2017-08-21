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10:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Одними из первых в Иркутской области проголосуют эвенки

Первыми в Иркутской области на муниципальных выборах досрочно проголосуют жители села Большой Патом в Бодайбинском районе, там выборы состоятся вместо 10 сентября 2017 года — 22 августа.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Иркутской области, урну для голосования туда повезут по воде и на автомобиле. По данным последней Всероссийской переписи в селе жили 54 человека.

На 26 августа запланировано голосование избирателей деревни Тырка, где живут, по данным переписи, 16 человек, 27 августа — эвенкийских села Вершина Тутуры (183 человека) и деревни Чинонга в Качугском районе (29 человек).

А 3 сентября должно пройти досрочное голосование в поселке Светлый (Бодайбинский район), селе Сполошино, посёлке Золотой, деревне Орлова (Киренский район), селе Таюра (Усть-Кутский район), а также в деревне Нерха, селах Верхняя Гутара и Алыгджер (Нижнеудинский район) — это горная труднодоступная Тофалария, селе Червянка (Чунский район). В этот же день досрочное голосование будет организовано в отдалённых территориях Усть-Удинского района: сёлах Средняя Муя, Аносово, Аталанка, Подволочное, деревнях Чичкова и Ключи.

Завершится досрочное голосование 4 сентября в отдалённых и труднодоступных местностях Усть-Илимского района, там смогут проголосовать избиратели посёлков Тушама, Кедровый, Ковинский.

Справка
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