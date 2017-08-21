Одаренные школьники, проявившие себя в центре «Золотое сечение», станут кадровым резервом Свердловской области, — Куйвашев

Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на конференции, приуроченной к завершению первой смены в центре поддержки талантливой молодежи, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Эти ребята должны всегда оставаться в поле зрения органов власти, бизнеса, образовательного сообщества и средств массовой информации. Такая поддержка очень поможет им в жизни, а нам поможет вырастить достойные кадры для региона. Знаю, что представители промышленных корпораций Среднего Урала уже встречались с детьми, выступали экспертами даже на промежуточных этапах подготовки проектов. Это хороший знак того, что руководители ведущих предприятий заинтересованы в притоке талантливой молодежи», — отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона считает необходимым увеличить число региональных конкурсов по научно-технологическим разработкам и проводить их совместно с промышленниками, под их повестку и заказ.

«Это будет выгодное для всех предложение, учитывающее потребности всех сторон», — подчеркнул он.

Эту позицию поддержала Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», который является учредителем «Сириуса».

«Важно, чтобы проявленный талант, способности, повышенная работоспособность поддерживались и развивались. Здесь нужны индивидуальные подходы», — подчеркнула Елена Шмелева.

Совершенствованию работы с талантливой молодежью на Среднем Урале будет способствовать создание для «Золотого сечения» собственной базы. По словам Евгения Куйвашева, она расположится близ технопарка «Университетский». Организационная работа уже завершена.

В последний день работы «Золотого сечения» Евгений Куйвашев и Елена Шмелева ознакомились с итоговыми проектами школьников, которые были созданы в ходе смены.

Глава региона, в частности, померил температуру с помощью разработки участников смены Health Bracelet. Кроме того, школьники продемонстрировали созданный ими модуль для очков SeeEYE.

«Что-то можно быстро реализовать, что-то нужно доработать, но в целом я очень доволен тем, какие темы были выбраны ребятами. Это очень жизненно. Восхищает, что в таком молодом возрасте ребята работают над решением проблем, о которых даже не всякий взрослый задумывается. Я уверен, что большинство разработок найдет свое место в жизни. Наши профильные министерства свяжутся с проектировщиками, мы посмотрим, что можно сделать», — подчеркнул Евгений Куйвашев.