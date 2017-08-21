Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Как сделать вкусное полезным: 5 идей
Военным разрешили изымать земли у граждан
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Землетрясение на юго-западе Китая
10:36 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинском педуниверситете выберут нового ректора

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ, ранее — Челябинский государственный педагогический университет) выберут нового ректора. Выборы ректора проводятся в связи с окончанием срока полномочий действующего руководителя. Нынешний ректор Виталий Садырин был избран в декабре 2012 года сроком на пять лет.

Как сообщается на сайте вуза, список претендентов на должность руководителей университета будут сформирован до конца августа. Выдвижение кандидатур закончится 30 августа в 17 часов 15 минут, прием документов от кандидатов прекратится 31 августа в 17 часов 15 минут.

Кандидатов из числа штатных работников могут выдвигать ученый совет Университета, совет факультета, совет института, совет Высшей школы физической культуры и спорта, а также коллективы структурных подразделений количеством работающих не менее.

25 человек. Структурные подразделения с меньшей численностью могут объединяться для выдвижения своих кандидатов. Возможно и самовыдвижение.

Кандидаты на должность ректора должны иметь высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики. У него должна быть ученая степень и ученое звание, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. Будущий ректор не должен быть старше 65 лет. Виталию Садырину 65 лет исполняется в апреле 2018 года.

Список кандидатов на замещение должности ректора планируется утвердить 8 сентября на заседании ученого совета вуза. Он будет представлен в аттестационную комиссию министерства образования и науки РФ.

Список доведут до сведения коллектива не позднее 10 дней до даты проведения конференции, которая будет согласована с минобрнауки РФ и утверждена Ученым Советом вуза. Сразу после утверждения даты проведения конференции кандидаты, согласованные аттестационной комиссией, начнут проведение агитационной компании.

В конференции по выборам ректора примут участие представители научно-педагогический и других работников вуза, а также студентов. Ученый совет определит нормы представительства (квоты) подразделений. Ректор будет избран тайным голосованием.

Будущий ректор должен набрать не менее 50%+1 голос от числа зарегистрированных делегатов Конференции. Если ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов, то при наличии всего двух кандидатур выборы признаются несостоявшимися. При большем числе претендентов проводится второй тур, до которого допускаются два участника, набравших в первом туре наибольшее число голосов.

Избранным по результатам второго тура считается кандидат, получивший не менее 50%+1 голос от числа зарегистрированных делегатов. Выборы будут признаны несостоявшимися, если ни одного из кандидатов не будет отдано нужного числа голосов.

Документы на избранного ректора будут направлены в минобрнауки РФ в течение двух недель после проведения конференции. Ректор будет избран сроком на пять лет. Он вступит в должность после утверждения его кандидатуры в министерстве.

Справка.

Садырин Владимир Витальевич родился 8 апреля 1953 года в городе Бакал Саткинского района Челябинской области.

В 1975 году окончил Челябинский государственный педагогический институт. После окончания вуза работал учителем, директором школы № 8 Бакала, с 1978 по 1987 год был заведующим городским отделом народного образования, с 1987 по 1993 год — заместителем председателя Саткинского горисполкома. С 1993 — глава администрации Сатки, в 1996 году избран главой города и района.

С 1999 возглавил главное управление профессионального образования и науки администрации Челябинской области, а затем назначен министром образования и науки региона. В апреле 2010 года сложил с себя полномочия, но через полгода вернулся в ведомство на должность первого зама и проработал до ноября 2012 года.

28 ноября 2010 года приказом министра образования и науки РФ был назначен исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного педагогического университета. В декабре 2012 года — избран ректором.

Ученая степень — кандидат педагогических наук.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
30 кузнецов на глазах челябинцев выкуют «Скамью любви» с порхающими бабочками
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь