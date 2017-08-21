В Челябинском педуниверситете выберут нового ректора

Как сообщается на сайте вуза, список претендентов на должность руководителей университета будут сформирован до конца августа. Выдвижение кандидатур закончится 30 августа в 17 часов 15 минут, прием документов от кандидатов прекратится 31 августа в 17 часов 15 минут.

Кандидатов из числа штатных работников могут выдвигать ученый совет Университета, совет факультета, совет института, совет Высшей школы физической культуры и спорта, а также коллективы структурных подразделений количеством работающих не менее.

25 человек. Структурные подразделения с меньшей численностью могут объединяться для выдвижения своих кандидатов. Возможно и самовыдвижение.

Кандидаты на должность ректора должны иметь высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики. У него должна быть ученая степень и ученое звание, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. Будущий ректор не должен быть старше 65 лет. Виталию Садырину 65 лет исполняется в апреле 2018 года.

Список кандидатов на замещение должности ректора планируется утвердить 8 сентября на заседании ученого совета вуза. Он будет представлен в аттестационную комиссию министерства образования и науки РФ.

Список доведут до сведения коллектива не позднее 10 дней до даты проведения конференции, которая будет согласована с минобрнауки РФ и утверждена Ученым Советом вуза. Сразу после утверждения даты проведения конференции кандидаты, согласованные аттестационной комиссией, начнут проведение агитационной компании.

В конференции по выборам ректора примут участие представители научно-педагогический и других работников вуза, а также студентов. Ученый совет определит нормы представительства (квоты) подразделений. Ректор будет избран тайным голосованием.

Будущий ректор должен набрать не менее 50%+1 голос от числа зарегистрированных делегатов Конференции. Если ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов, то при наличии всего двух кандидатур выборы признаются несостоявшимися. При большем числе претендентов проводится второй тур, до которого допускаются два участника, набравших в первом туре наибольшее число голосов.

Избранным по результатам второго тура считается кандидат, получивший не менее 50%+1 голос от числа зарегистрированных делегатов. Выборы будут признаны несостоявшимися, если ни одного из кандидатов не будет отдано нужного числа голосов.

Документы на избранного ректора будут направлены в минобрнауки РФ в течение двух недель после проведения конференции. Ректор будет избран сроком на пять лет. Он вступит в должность после утверждения его кандидатуры в министерстве.

Справка.

Садырин Владимир Витальевич родился 8 апреля 1953 года в городе Бакал Саткинского района Челябинской области.

В 1975 году окончил Челябинский государственный педагогический институт. После окончания вуза работал учителем, директором школы № 8 Бакала, с 1978 по 1987 год был заведующим городским отделом народного образования, с 1987 по 1993 год — заместителем председателя Саткинского горисполкома. С 1993 — глава администрации Сатки, в 1996 году избран главой города и района.

С 1999 возглавил главное управление профессионального образования и науки администрации Челябинской области, а затем назначен министром образования и науки региона. В апреле 2010 года сложил с себя полномочия, но через полгода вернулся в ведомство на должность первого зама и проработал до ноября 2012 года.

28 ноября 2010 года приказом министра образования и науки РФ был назначен исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного педагогического университета. В декабре 2012 года — избран ректором.