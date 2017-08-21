Полежаева намерена вернуться в омские выборы через суд

Сегодня, 21 августа, в Центральном районном суде будет вынесено решение по иску Нателы Полежаевой к центральной окружной избирательной комиссии № 6. Руководитель центра реабилитации «Рассвет» намерена добиваться восстановления на выборах в Омский городской Совет.

«Избирательная комиссия забраковала слишком большое количество собранных нами подписей. Мы считаем, что подписи были собраны и оформлены правильно. Надеемся на продолжение предвыборной борьбы», — заявила в разговоре с «СуперОмском» Натела Полежаева.