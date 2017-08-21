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10:38 (мск), источник: СуперОмск

Полежаева намерена вернуться в омские выборы через суд

Натела Полежаева оспорила свое снятие с выборов в Омский городской Совет в суде.

Сегодня, 21 августа, в Центральном районном суде будет вынесено решение по иску Нателы Полежаевой к центральной окружной избирательной комиссии № 6. Руководитель центра реабилитации «Рассвет» намерена добиваться восстановления на выборах в Омский городской Совет.

«Избирательная комиссия забраковала слишком большое количество собранных нами подписей. Мы считаем, что подписи были собраны и оформлены правильно. Надеемся на продолжение предвыборной борьбы», — заявила в разговоре с «СуперОмском» Натела Полежаева.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Полежаева была выдвинута кандидатом в депутаты Омского городского Совета от партии «Яблоко». По ее словам, уже готов план эффективной и краткосрочной агитационной кампании, который будет пущен в ход в случае возращения на предвыборную дистанцию.

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