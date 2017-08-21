Прокуратура внесла представление главе администрации Кстовского района из-за аварийного отключения электричества в деревне Афонино

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомство провело проверку по факту отключения электроснабжения в деревне Афонино 29 июля.

Согласно информации, в ходе проверки было установлено, что произошло аварийное отключение подстанции в деревне Федяково, в результате которого было прекращено электроснабжение более 200 жилых домов.

Прокурорская проверка установила, что при проведении юрлицом земляных работ был поврежден кабель электросетей, что и привело к аварийному внеплановому отключению электричества. В этой связи руководителю организации внесено представление, а также постановление по делу об административном правонарушении по статье «Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».

Также в ходе проверки были выявлены нарушения и в действиях органов МСУ, которые, по мнению надзорного ведомства, не приняли меры для передачи участка сетей электроснабжения на обслуживание специализированной организации, а также нарушили сроки восстановления электроснабжения. В этой связи главе администрации Кстовского района внесено представление.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд иски об обязании райадминистраций снести расселенные аварийные дома.