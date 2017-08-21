Прокуратура внесла представление главе администрации Кстовского района из-за аварийного отключения электричества в деревне Афонино
Нижний Новгород. 21 августа.
Нижний Новгород. 21 августа.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомство провело проверку по факту отключения электроснабжения в деревне Афонино 29 июля.
Согласно информации, в ходе проверки было установлено, что произошло аварийное отключение подстанции в деревне Федяково, в результате которого было прекращено электроснабжение более 200 жилых домов.
Прокурорская проверка установила, что при проведении юрлицом земляных работ был поврежден кабель электросетей, что и привело к аварийному внеплановому отключению электричества. В этой связи руководителю организации внесено представление, а также постановление по делу об административном правонарушении по статье «Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».
Также в ходе проверки были выявлены нарушения и в действиях органов МСУ, которые, по мнению надзорного ведомства, не приняли меры для передачи участка сетей электроснабжения на обслуживание специализированной организации, а также нарушили сроки восстановления электроснабжения. В этой связи главе администрации Кстовского района внесено представление.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд иски об обязании райадминистраций снести расселенные аварийные дома.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории города расположено 1,8 тыс. ветхих домов, при этом 434 из них официально признаны аварийными, еще 87 домов подлежат сносу с 2013 года, но, тем не менее, до настоящего времени еще не снесены.