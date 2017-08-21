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10:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прокуратура внесла представление главе администрации Кстовского района из-за аварийного отключения электричества в деревне Афонино

Нижний Новгород. 21 августа. НТА-Приволжье — Нижегородская прокуратура внесла представление главе администрации Кстовского района из-за аварийного отключения электроснабжения в деревне Афонино.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомство провело проверку по факту отключения электроснабжения в деревне Афонино 29 июля.

Согласно информации, в ходе проверки было установлено, что произошло аварийное отключение подстанции в деревне Федяково, в результате которого было прекращено электроснабжение более 200 жилых домов.

Прокурорская проверка установила, что при проведении юрлицом земляных работ был поврежден кабель электросетей, что и привело к аварийному внеплановому отключению электричества. В этой связи руководителю организации внесено представление, а также постановление по делу об административном правонарушении по статье «Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».

Также в ходе проверки были выявлены нарушения и в действиях органов МСУ, которые, по мнению надзорного ведомства, не приняли меры для передачи участка сетей электроснабжения на обслуживание специализированной организации, а также нарушили сроки восстановления электроснабжения. В этой связи главе администрации Кстовского района внесено представление.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд иски об обязании райадминистраций снести расселенные аварийные дома.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории города расположено 1,8 тыс. ветхих домов, при этом 434 из них официально признаны аварийными, еще 87 домов подлежат сносу с 2013 года, но, тем не менее, до настоящего времени еще не снесены.

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