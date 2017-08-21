Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
"Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
«Эгоцентрическое величие» — американские СМИ о Саакашвили
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Землетрясение на юго-западе Китая
10:35 (мск), источник: Sputnik.by

Чиновники объяснили, почему хотят сократить набор в вузы

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Сократить набор в высшие учебные заведения необходимо для того, чтобы получать высшее образование шли только способные ребята, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» вице-премьер Василий Жарко.

Источник: Sputnik.by

В начале текущей недели белорусские чиновники заявили о возможном сокращении наборов в вузы и, в перспективе, даже о сокращении числа высших учебных заведений.

«Нет такой воли — сократить высшее образование. Давайте понимать по жизни: 57 тысяч выпускников школ каждый год, при этом мы набираем 53,5 тысячи в вузы. Думаем дальше — каждый ли выпускник школы способен освоить программу вуза?» — задался риторическим вопросом Жарко.

Вице-премьер напомнил и о потребностях экономики. Теперь контрольные цифры приема будут определять не сами вузы, а Минтруда и Минэкономики.

«Когда мы повысим проходные баллы, туда (в вузы — Sputnik) поступят те, кто должны учиться», — сказал Жарко.

Он привел пример: 27 вузов страны готовят экономистов, а 17 — правоведов. «Нужны ли столько специалистов данных профилей? Не нужны. В перспективе мы рассматриваем возможность определять какой вуз будет готовить специалистов по нужным стране профилям», — заключил вице-премьер.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Малахов объяснил уход с 'Первого канала'
'Крумкачы' обыграли БАТЭ, которому должны денег
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь