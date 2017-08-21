Чиновники объяснили, почему хотят сократить набор в вузы
МИНСК, 20 авг — Sputnik. Сократить набор в высшие учебные заведения необходимо для того, чтобы получать высшее образование шли только способные ребята, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1»
МИНСК, 20 авг — Sputnik. Сократить набор в высшие учебные заведения необходимо для того, чтобы получать высшее образование шли только способные ребята, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1»
В начале текущей недели белорусские чиновники заявили о возможном сокращении наборов в вузы и, в перспективе, даже о сокращении числа высших учебных заведений.
«Нет такой воли — сократить высшее образование. Давайте понимать по жизни: 57 тысяч выпускников школ каждый год, при этом мы набираем 53,5 тысячи в вузы. Думаем дальше — каждый ли выпускник школы способен освоить программу вуза?» — задался риторическим вопросом Жарко.
«Когда мы повысим проходные баллы, туда (в вузы — Sputnik) поступят те, кто должны учиться», — сказал Жарко.
Он привел пример: 27 вузов страны готовят экономистов, а 17 — правоведов. «Нужны ли столько специалистов данных профилей? Не нужны. В перспективе мы рассматриваем возможность определять какой вуз будет готовить специалистов по нужным стране профилям», — заключил