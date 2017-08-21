Чиновники объяснили, почему хотят сократить набор в вузы

Источник: Sputnik.by

В начале текущей недели белорусские чиновники заявили о возможном сокращении наборов в вузы и, в перспективе, даже о сокращении числа высших учебных заведений.

«Нет такой воли — сократить высшее образование. Давайте понимать по жизни: 57 тысяч выпускников школ каждый год, при этом мы набираем 53,5 тысячи в вузы. Думаем дальше — каждый ли выпускник школы способен освоить программу вуза?» — задался риторическим вопросом Жарко.

Вице-премьер напомнил и о потребностях экономики. Теперь контрольные цифры приема будут определять не сами вузы, а Минтруда и Минэкономики.

«Когда мы повысим проходные баллы, туда (в вузы — Sputnik) поступят те, кто должны учиться», — сказал Жарко.