Закон о «Лесной амнистии»: оформить дачный участок стало легче

Новосибирские дачники смогут оформить право собственности на свои участки, рассказали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».

Если земля относилась к лесному фонду, дачник может прийти в Росреестр и оформить свои права на нее. Категория земельного участка изменится.

«Если участки были предоставлены до 8 августа 2008 года, но они значатся как категория земель лесного фонда, то в этом случае они будут отнесены к категориям земель населенного пункта или земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому в случае обращения за государственной регистрацией каких-либо проблем для граждан не будет», — пояснила Наталья Ивчатова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области.

По словам экспертов, в Новосибирской области большинство дачников уже оформили земли, числящиеся в лесном фонде Теперь они имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения или категорию земель населенных пунктов.

«В случае возникновения спорных ситуаций, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке, в зависимости от предоставляемых гражданами документов», — добавила Наталья Ивчатова.