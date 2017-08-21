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11:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Закон о «Лесной амнистии»: оформить дачный участок стало легче

Закон о «Лесной амнистии» поможет решить проблему спорных земель. Участки, которые одновременно относятся к разным категориям земель, теперь можно будет оформить в собственность, об этом сообщили на пресс-конференции в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».

Новосибирские дачники смогут оформить право собственности на свои участки, рассказали эксперты на пресс-конференции в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».

Если земля относилась к лесному фонду, дачник может прийти в Росреестр и оформить свои права на нее. Категория земельного участка изменится.

«Если участки были предоставлены до 8 августа 2008 года, но они значатся как категория земель лесного фонда, то в этом случае они будут отнесены к категориям земель населенного пункта или земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому в случае обращения за государственной регистрацией каких-либо проблем для граждан не будет», — пояснила Наталья Ивчатова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области.

По словам экспертов, в Новосибирской области большинство дачников уже оформили земли, числящиеся в лесном фонде Теперь они имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения или категорию земель населенных пунктов.

«В случае возникновения спорных ситуаций, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке, в зависимости от предоставляемых гражданами документов», — добавила Наталья Ивчатова.

Добавим, до вступления закона в силу, оформить землю, которая входит в состав лесного фонда, можно было только через суд. Сейчас процедуру упростили. Землевладельцы смогут получить документы на право собственности через Росреестр. .

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