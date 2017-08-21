Тефтелев признался, что подглядывает за соседями из Екатеринбурга

Об этом градоначальник заявил сегодня, 21 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Мы достаточно хорошо празднуем это праздник. Я внимательно слежу, как наши соседи отмечают. У всех вызывает вопрос — какой будет салют. В Екатеринбурге с пяти точек стреляли. Я не знаю, какой будет у нас. Я не буду анонсировать события. «На ближайшем аппаратном совещании мы рассмотрим отдельно этот вопрос», — сказал Евгений Тефтелев.

Уже известно, что в канун празднования Дня города, 9 сентября, в Челябинске состоится турнир по профессиональному боксу и MMA. На арене «Трактор» развернутся бескомпромиссные поединки в нескольких дисциплинах. Профессиональные боксеры за вечер проведут 4 титульных боя. Дополнит программу любительский бокс и схватки по муайтай — в этих видах спорта южноуральцы смогут поболеть за своих земляков. Состязания пройдут при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Главным боем турнира боксеров-профи станет 10-раундовое противостояние в легком весе (до 59 кг). На ринге сойдутся россиянин Михаил Алексеев, не имеющий за плечами ни одного поражения, и двукратный чемпион мира из Южной Африки Малкольм Классен. На кону в этом поединке будет стоять титул WBC Asia Silver.

Профессиональный бокс на субботнем мероприятии будет представлен еще тремя знаковыми встречами. Екатеринбуржец Шавкат Рахимов, в карьере которого пока нет ни одного проигрыша, поспорит с аргентинцем Фернандо Давидом Сауседо за титул чемпиона мира в первом легком весе по версии IBO.

Затем российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов столкнется в 12-раундовом поединке за титул WBO International с чехом Степаном Хорватом. Обладатель WBO International может стать претендентом на звание чемпиона мира (по версии WBO). В данный момент Хорват занимает пятую строчку в рейтинге WBO, а россиянин Курбанов идет восьмым.

И в довершение, боец первого тяжелого веса (до 90,7 килограмм) из РФ Юрий Кашинский будет защищать свой пояс WBO Oriental от американца Гарретта Уилсона. Противостояние займет 10 раундов.

Сам День города Челябинск отметит парадом раритетных авто. Соревнование ретро-автомобилей проходит уже во второй раз. Так же, как и в прошлом году, организатором выступает общественное движение «За возрождение Урала». Прошлогодний конкурс назывался «Техническое наследие Южного Урала — 2016» и привлёк почти 80 автомобилистов и мастеров-реставраторов. Авторы идеи признаются, что ожидали куда более скромных показателей. Также руку к учреждению «АвтоИстории» приложил бизнесмен и меценат Владимир Спиридонов, в своё время сам создавший уникальный музей старинных машин.