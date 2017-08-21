Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Разоблачен миф о длительности действия солнцезащитных средств
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
11:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Тефтелев признался, что подглядывает за соседями из Екатеринбурга

Глава Челябинска Евгений Тефтелев признался, что следит за тем, как в соседнем Екатеринбурге празднуют День города.

Об этом градоначальник заявил сегодня, 21 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Мы достаточно хорошо празднуем это праздник. Я внимательно слежу, как наши соседи отмечают. У всех вызывает вопрос — какой будет салют. В Екатеринбурге с пяти точек стреляли. Я не знаю, какой будет у нас. Я не буду анонсировать события. «На ближайшем аппаратном совещании мы рассмотрим отдельно этот вопрос», — сказал Евгений Тефтелев.

Уже известно, что в канун празднования Дня города, 9 сентября, в Челябинске состоится турнир по профессиональному боксу и MMA. На арене «Трактор» развернутся бескомпромиссные поединки в нескольких дисциплинах. Профессиональные боксеры за вечер проведут 4 титульных боя. Дополнит программу любительский бокс и схватки по муайтай — в этих видах спорта южноуральцы смогут поболеть за своих земляков. Состязания пройдут при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Главным боем турнира боксеров-профи станет 10-раундовое противостояние в легком весе (до 59 кг). На ринге сойдутся россиянин Михаил Алексеев, не имеющий за плечами ни одного поражения, и двукратный чемпион мира из Южной Африки Малкольм Классен. На кону в этом поединке будет стоять титул WBC Asia Silver.

Профессиональный бокс на субботнем мероприятии будет представлен еще тремя знаковыми встречами. Екатеринбуржец Шавкат Рахимов, в карьере которого пока нет ни одного проигрыша, поспорит с аргентинцем Фернандо Давидом Сауседо за титул чемпиона мира в первом легком весе по версии IBO.

Затем российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов столкнется в 12-раундовом поединке за титул WBO International с чехом Степаном Хорватом. Обладатель WBO International может стать претендентом на звание чемпиона мира (по версии WBO). В данный момент Хорват занимает пятую строчку в рейтинге WBO, а россиянин Курбанов идет восьмым.

И в довершение, боец первого тяжелого веса (до 90,7 килограмм) из РФ Юрий Кашинский будет защищать свой пояс WBO Oriental от американца Гарретта Уилсона. Противостояние займет 10 раундов.

Сам День города Челябинск отметит парадом раритетных авто. Соревнование ретро-автомобилей проходит уже во второй раз. Так же, как и в прошлом году, организатором выступает общественное движение «За возрождение Урала». Прошлогодний конкурс назывался «Техническое наследие Южного Урала — 2016» и привлёк почти 80 автомобилистов и мастеров-реставраторов. Авторы идеи признаются, что ожидали куда более скромных показателей. Также руку к учреждению «АвтоИстории» приложил бизнесмен и меценат Владимир Спиридонов, в своё время сам создавший уникальный музей старинных машин.

Прошлой осенью выбрать победителей было непросто. Достаточно сказать, что среди представленных на суд жюри четырёхколёсных экспонатов была и редкая модель «Москвича-401», и «Волга» 1959 года с автоматической коробкой передач, и польский Warshava m200, и немецкий Williys MB60. Не остались без зрительского внимания и мотоциклы времён Второй мировой войны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
30 кузнецов на глазах челябинцев выкуют «Скамью любви» с порхающими бабочками
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь