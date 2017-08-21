Здоровья пожелал Усольскому району губернатор Сергей Левченко

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, прошло обсуждение проектирования строительства амбулатории в посёлке Мишелевка, проектирования реконструкции здания бывшей конторы предприятия «Бельсклес» в посёлке Тайтурка, где планируется разместить больничный комплекс. Был также поднят вопрос переезда из аварийного здания амбулатории посёлка Тельма.

«Это основные дела в сфере здравоохранения, часть работы по которым мы должны выполнить уже в этом году, начиная с проектирования и ремонта. Необходимо запланировать на следующий год проектирование Мишелевского амбулаторного комплекса. Делайте заявку, я помогу, чтобы эти средства были запланированы в областном бюджете», — подчеркнул губернатор.