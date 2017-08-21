Здоровья пожелал Усольскому району губернатор Сергей Левченко
Проблемы здравоохранения Усольского района обсудил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время поездки в территорию 21 августа 2017 года.
Проблемы здравоохранения Усольского района обсудил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время поездки в территорию 21 августа 2017 года.
Как сообщает
«Это основные дела в сфере здравоохранения, часть работы по которым мы должны выполнить уже в этом году, начиная с проектирования и ремонта. Необходимо запланировать на следующий год проектирование Мишелевского амбулаторного комплекса. Делайте заявку, я помогу, чтобы эти средства были запланированы в областном бюджете», — подчеркнул губернатор.