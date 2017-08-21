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11:19 (мск), источник: Интерфакс

Жители 170 отдаленных поселков и деревень Свердловской области начнут голосовать 2 сентября

Екатеринбург. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Жители труднодоступных и отдаленных территорий Свердловской области проголосуют на выборах губернатора региона досрочно — в период с 2 по 9 сентября, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

Источник: Reuters

Досрочные выборы пройдут в 24 городских округах и муниципальных образованиях — это более 170 деревень, сел и поселков, а также — пять воинских частей.

Большая часть избирательных участков будет расположена на территориях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

«Туда очень сложно добраться на обычном транспорте, туда ходят только катера, вертолеты, лодки. Либо вообще нет дорог и едут на вездеходах», — пояснили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе избиркома.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября в единый день голосования. Одновременно будет избираться дума в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов.

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