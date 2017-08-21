Жители 170 отдаленных поселков и деревень Свердловской области начнут голосовать 2 сентября
Екатеринбург. 21 августа.
Екатеринбург. 21 августа.
Досрочные выборы пройдут в 24 городских округах и муниципальных образованиях — это более 170 деревень, сел и поселков, а также — пять воинских частей.
Большая часть избирательных участков будет расположена на территориях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.
«Туда очень сложно добраться на обычном транспорте, туда ходят только катера, вертолеты, лодки. Либо вообще нет дорог и едут на вездеходах», — пояснили агентству «Интерфакс-Урал» в
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября в единый день голосования. Одновременно будет избираться дума в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов.