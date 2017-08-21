Жители 170 отдаленных поселков и деревень Свердловской области начнут голосовать 2 сентября

Источник: Reuters

Досрочные выборы пройдут в 24 городских округах и муниципальных образованиях — это более 170 деревень, сел и поселков, а также — пять воинских частей.

Большая часть избирательных участков будет расположена на территориях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.

«Туда очень сложно добраться на обычном транспорте, туда ходят только катера, вертолеты, лодки. Либо вообще нет дорог и едут на вездеходах», — пояснили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе избиркома.