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11:14 (мск), источник: СуперОмск

Ройзмана подключат к омским выборам

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман примет участие в круглом столе в Омске.

В четверг, 24 августа, в центре реабилитации «Рассвет» пройдет круглый стол на тему недопущения к участию в выборах оппозиционных кандидатов. Организатором круглого стола выступило ООО «Новая газета — Регион» Нателы Полежаевой. Как ранее сообщал «СуперОмск», Полежаева через суд намерена вернуться на выборы в Омский городской Совет.

«Мы хотим собрать всех кандидатов, которым отказали в регистрации, и экспертов, чтобы обсудить проблему недопуска оппозиционных кандидатов», — пояснила в разговоре с «СуперОмском» Натела Полежаева.

В работе круглого стола по видеосвязи примет участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которому отказали в регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. Также ожидается участие лидера Союза Правых Сил Леонида Гозмана.

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