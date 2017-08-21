Ройзмана подключат к омским выборам

В четверг, 24 августа, в центре реабилитации «Рассвет» пройдет круглый стол на тему недопущения к участию в выборах оппозиционных кандидатов. Организатором круглого стола выступило ООО «Новая газета — Регион» Нателы Полежаевой. Как ранее сообщал «СуперОмск», Полежаева через суд намерена вернуться на выборы в Омский городской Совет.

«Мы хотим собрать всех кандидатов, которым отказали в регистрации, и экспертов, чтобы обсудить проблему недопуска оппозиционных кандидатов», — пояснила в разговоре с «СуперОмском» Натела Полежаева.