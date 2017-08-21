Украинские туристы продолжают ехать в Крым, заявили власти полуострова

Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. В свою очередь глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов отмечал, что украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты. Позже он заявил, что попытки украинских властей создать дополнительные трудности для туристов, направляющихся на отдых в Крым, провалились.
«Туристы из Украины продолжают ехать на отдых в Крым. Очереди на границе на сегодня уменьшились, заторов больших нет. Туристы понимают, что все страшилки, внушаемые о Крыме в их стране, — вранье»
По его словам, окончательные итоги с цифрами по числу туристов из Украины будут озвучены в конце курортного сезона. «Пограничная служба даст нам всю информацию, как положено», — подчеркнул собеседник агентства.