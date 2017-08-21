В правительстве Красноярского края переименовали министерство
Министерство природных ресурсов и экологии края реорганизовали.
Министерство природных ресурсов и экологии края реорганизовали.
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края реорганизовали в министерство экологии и рационального природопользования. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Соответствующий указ был подписан губернатором региона Виктором Толоконским на прошлой неделе.
Документ вносит единственное изменение в ранее утвержденный указ о структуре органов исполнительной власти Красноярского края — в тексте министерство переименовывается. Указ был подписан 18 августа. 19 числа он вступил в силу.
О создании министерства экологии и рационального природопользования края говорилось в апреле этого года. Тогда сообщалось, что оно будет создано путем преобразования существующих органов исполнительной власти. Новая структура займется улучшением экологической обстановки в регионе. В конце июня стало известно, что руководителем данного министерства станет Владимир Часовитин.