В правительстве Красноярского края переименовали министерство

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края реорганизовали в министерство экологии и рациональ­ного природопользования. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Соответствующий указ был подписан губернатором региона Виктором Толоконским на прошлой неделе.

Документ вносит единственное изменение в ранее утвержденный указ о структуре органов исполнительной власти Красноярского края — в тексте министерство переименовывается. Указ был подписан 18 августа. 19 числа он вступил в силу.