В Пермь с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Владимир Пучков

В ходе рабочей поездки планируется обсудить вопросы развития территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Владимир Пучков примет участие в открытии нового пожарного депо в Ленинском районе. Специалисты депо обеспечивают безопасность «Пермского перинатального центра», а также большое количество социально значимых организаций и учреждений.

Делегация во главе с Владимиром Пучковым посетит восьмую специализированную пожарную часть по тушению крупных пожаров.

Завершающим мероприятием станет масштабное комплексное показательное учение по ликвидации пяти различных ЧС на учебном полигоне МЧС в Прикамье.

В пермском международном аэропорту министра встретили врио губернатора Пермского края Максим Решетников, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Олег Попов, министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун, представители ГУ МЧС России по Пермскому краю и краевой администрации.