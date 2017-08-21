В Пермь с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Владимир Пучков
Сегодня, 21 августа, в Пермь с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. Об этом сообщает
Сегодня, 21 августа, в Пермь с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. Об этом сообщает
В ходе рабочей поездки планируется обсудить вопросы развития территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Владимир Пучков примет участие в открытии нового пожарного депо в Ленинском районе. Специалисты депо обеспечивают безопасность «Пермского перинатального центра», а также большое количество социально значимых организаций и учреждений.
Делегация во главе с Владимиром Пучковым посетит восьмую специализированную пожарную часть по тушению крупных пожаров.
Завершающим мероприятием станет масштабное комплексное показательное учение по ликвидации пяти различных ЧС на учебном полигоне МЧС в Прикамье.
В пермском международном аэропорту министра встретили врио губернатора Пермского края Максим Решетников, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю
Напомним, что летом 2017 года в Пермском край с рабочими визитами посетили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи Николай Никифоров, министр транспорта Максим Соколов, министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и другие чиновники. Ожидается, что Пермь также посетит министра сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.