Наркопреступность и незаконную миграцию обсудили в Иркутске МВД России и Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, делегации возглавили министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов и министр МВД РФ Владимир Колокольцев.

Глава МВД России высоко оценил уровень сотрудничества как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. Реализуются программы борьбы с преступностью на пространстве СНГ, в рамках ОДКБ, ШОС и ряда других международных организаций. Большая роль принадлежит и объединенной коллегии. «Несмотря на то, что этот совещательный орган создан сравнительно недавно, он уже доказал свою эффективность как важный инструмент в укреплении нашего сотрудничества», — подчеркнул Владимир Колокольцев.

Российский министр предложил предметно обсудить меры по улучшению взаимодействия на антинаркотическом направлении. Эта проблема представляет реальную опасность, оказывает негативное влияние на здоровье населения, демографические процессы, подрывает экономический потенциал, а также отрицательно сказывается на оперативной обстановке: «В нашей стране за последние пять лет количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, увеличилось более чем в полтора раза. Сегодня каждое десятое преступление связано с незаконным оборотом наркотиков», — сказал глава МВД России. Проводимые правоохранительными органами двух государств совместные мероприятия высоко результативны. Только в этом году в ходе операции «Канал-Западный заслон» из незаконного оборота было изъято около 330 кг наркотических веществ.

По словам руководителя российского ведомства, не менее важным является консолидация в противодействии незаконной миграции, которая «несёт в себе риски возникновения межнациональной и межконфессиональной напряженности, способствует росту экстремистских настроений, этнической организованной преступности, расширению рынка нелегальной рабочей силы и развитию теневой экономики».

Ежегодно в Россию въезжает свыше 16 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Только в первом полугодии текущего года на миграционный учет поставлено 7 млн иностранцев, причём, больше половины из них — в шести крупных регионах. «Обеспечение контроля за столь интенсивными миграционными потоками требует серьезных усилий. Прошли более 200 тыс. различных проверочных мероприятий, раскрыто порядка 21,5 тыс. преступлений», — сообщил министр. За нарушение порядка пребывания в нашей стране депортировано свыше 2,5 тыс. иностранных граждан, в отношении почти 77 тыс. человек приняты решения о запрете въезда в России.