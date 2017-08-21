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12:03 (мск), источник: Интерфакс

Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи виз

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз с 23 августа.

Источник: AP 2017

Это объясняется мерами российских властей по ограничению численности сотрудников дипмиссий США в России, говорится в сообщении посольства.

Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но «в значительно сокращенном объеме», начиная с 1 сентября этого года. Дипломаты пояснили, что начиная с этого дня, собеседования для получения неиммиграционной визы будут проводиться только в посольстве США в Москве.

Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления.
Посольство США

Как отмечается в сообщении, миссия США начнет процесс отмены собеседований для получения неиммиграционной визы, назначенных во всех консульствах США в РФ, начиная с 9:00 по Москве 21 августа.

Кроме того, как заявили в посольстве, «изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз».

«Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

Россиянам усложнят въезд в США
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1 августа© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Сергей Костенко
Ещё есть Аризонский кратер...
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