Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи виз

Источник: AP 2017

Это объясняется мерами российских властей по ограничению численности сотрудников дипмиссий США в России, говорится в сообщении посольства.

Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но «в значительно сокращенном объеме», начиная с 1 сентября этого года. Дипломаты пояснили, что начиная с этого дня, собеседования для получения неиммиграционной визы будут проводиться только в посольстве США в Москве.

Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Посольство США

Как отмечается в сообщении, миссия США начнет процесс отмены собеседований для получения неиммиграционной визы, назначенных во всех консульствах США в РФ, начиная с 9:00 по Москве 21 августа.

Кроме того, как заявили в посольстве, «изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз».