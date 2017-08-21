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12:16 (мск), источник: ТАСС

Глава МЧС и врио губернатора Пермского края открыли новое пожарное депо в Перми

Вместе со зданием депо построен и спортивно-тренировочный комплекс.

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков и врио губернатора Пермского края Максим Решетников открыли новое пожарное депо в Ленинском районе Перми. Оно было построено в рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность Пермского края».

«Это знаковое событие. На боевое дежурство ставится мощное новое подразделение, которое будет прикрывать и городскую застройку, и социально значимые объекты», — сказал Пучков на церемонии открытия пожарного депо. Министр уточнил, что новое подразделение создано благодаря усилиям руководства Пермского края.

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«Пермский край является одним из передовых по совместному развитию всех планов и программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказал Пучков. Он пояснил, что в регионе уделяется много внимания созданию уютной, комфортной и безопасной среды.

В свою очередь врио губернатора Пермского края Максим Решетников сообщил, что это одно из семи депо, которые будут построены в регионе. «До конца года будет открыто еще одно такое депо», — сказал он. Строительство нового пожарного депо повысит уровень обеспечения безопасности в Ленинском районе Перми, на территории которого расположен Пермский перинатальный центр, а также большое количество социально значимых организаций и учреждений.

Общая площадь депо превышает 1000 кв метров. Вместе со зданием депо построен и спортивно-тренировочный комплекс, который включает в себя смотровую башню со штурмовой лестницей, комбинированную спортивную площадку, беговую дорожку. На строительство объекта из бюджета края было выделено 54,756 млн рублей.

Глава МЧС и руководитель региона пообщались с личным составом новой части, осмотрели помещения и проверили условия труда пожарных. Пучков сообщил, что приоритет в трудоустройстве будет отдаваться местным жителям. По видео- конференц-связи, которой оборудовано пожарное депо, он также связался с пожарно-спасательными подразделениям других районов области и заслушал доклады о складывающейся обстановке.

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