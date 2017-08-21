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12:12 (мск), источник: Вести - Калининград

Ольга Голодец с рабочим визитом посетила ключевые объекты области

Строительстсво новых школ в Калининграде под особым контролем федеральных властей. Калининградскую область с рабочим визитом посетила Ольга Голодец.

Вице-премьер осмотрела ключевые объекты образования и здравоохранения региона, а также приняла участие в открытии Августовской конференции педагогов и в церемонии награждения победителей конкурса «Учитель года».

Дарья Веклич, корреспондент:

— В планах рабочего визита вице-премьера и посещение новой гимназии в Гурьевске. 1 сентября за парты этого учебного заведения сядут полторы тысячи учеников.

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В гурьевской гимназии встречали заместителя Председателя Правительства России — Ольгу Голодец. Экскурсию для нее вызвались провести десятиклассники.

— После входа мы сразу попадаем в рекреационную зону, в ходе ее обустройства нам предложили внести в этот проект что-то свое и оформить наш небольшой музей.

В школьном музее один из центральных выставочных залов посвящен космосу. По мнению школьников, астрономия должна стать одной из ключевых дисциплин гимназии.

— Ну, потому что, возможно, когда-то нам придется покинуть землю и мы должны знать расположение планет и звезд.

Ребята не упустили возможности похвастаться суперсовременным кабинетом физики.

— Такая школа задает новые требования к вам, конечно, — это огромное счастье работать и жить в таком пространстве, вы должны как следует учиться с интересом, с полной отдачей, близится учебный год — я надеюсь каждый будет учиться очень хорошо.

В ближайшее время в регионе появится еще три новых подобных школы.

Светлана Трусенева, врио министра по образованию Калининградской области:

— Одна школа будет строиться в рамках федеральной программы «Содействие создания новых мест» — это школа на 1 700 мест по улице Аксакова, второй — школа на 1500 мест по улице Рассветной. Следующая в очереди — школа на улице Артиллерийской, ее строительство начнется в 2019 году.

В ходе рабочего визита Ольга Голодец посетила и клиническую больницу. Здесь за счет федерального бюджета были построены новые корпуса, в том числе и микрохирургии глаза. В других отделениях завершен капитальный ремонт.

Ольга Голодец, вице-премьер РФ:

— Мы сегодня обсуждали тему строительства нового онкологического центра, и мне хочется порадовать калининградцев — этот вопрос сейчас на стадии, что он включен в бюджет Российской Федерации — мы будем строить онкологический центр, я надеюсь, и строители тоже включаться в тему и четко выполнят сроки строительства.

В планах властей в ближайшие годы получить софинансирование из федерального бюджета для реконструкции детской областной больницы и строительства многофункциональной поликлиники в Советске.

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