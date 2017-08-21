Ольга Голодец с рабочим визитом посетила ключевые объекты области
Строительстсво новых школ в Калининграде под особым контролем федеральных властей. Калининградскую область с рабочим визитом посетила Ольга Голодец.
Строительстсво новых школ в Калининграде под особым контролем федеральных властей. Калининградскую область с рабочим визитом посетила Ольга Голодец.
Дарья Веклич, корреспондент:
— В планах рабочего визита
В гурьевской гимназии встречали заместителя Председателя Правительства России — Ольгу Голодец. Экскурсию для нее вызвались провести десятиклассники.
— После входа мы сразу попадаем в рекреационную зону, в ходе ее обустройства нам предложили внести в этот проект
В школьном музее один из центральных выставочных залов посвящен космосу. По мнению школьников, астрономия должна стать одной из ключевых дисциплин гимназии.
— Ну, потому что, возможно,
Ребята не упустили возможности похвастаться суперсовременным кабинетом физики.
— Такая школа задает новые требования к вам, конечно, — это огромное счастье работать и жить в таком пространстве, вы должны как следует учиться с интересом, с полной отдачей, близится учебный год — я надеюсь каждый будет учиться очень хорошо.
В ближайшее время в регионе появится еще три новых подобных школы.
Светлана Трусенева, врио министра по образованию Калининградской области:
— Одна школа будет строиться в рамках федеральной программы «Содействие создания новых мест» — это школа на 1 700 мест по улице Аксакова, второй — школа на 1500 мест по улице Рассветной. Следующая в очереди — школа на улице Артиллерийской, ее строительство начнется в 2019 году.
В ходе рабочего визита Ольга Голодец посетила и клиническую больницу. Здесь за счет федерального бюджета были построены новые корпуса, в том числе и микрохирургии глаза. В других отделениях завершен капитальный ремонт.
Ольга Голодец,
— Мы сегодня обсуждали тему строительства нового онкологического центра, и мне хочется порадовать калининградцев — этот вопрос сейчас на стадии, что он включен в бюджет Российской Федерации — мы будем строить онкологический центр, я надеюсь, и строители тоже включаться в тему и четко выполнят сроки строительства.
В планах властей в ближайшие годы получить софинансирование из федерального бюджета для реконструкции детской областной больницы и строительства многофункциональной поликлиники в Советске.