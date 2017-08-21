Дубровский: Пик кризиса в Челябинской области пройден

На 4,5% вырос индекс промышленного производства в Челябинской области в январе-июле текущего года — об этом заявил губернатор Борис Дубровский сегодня, 21 августа, на еженедельном аппаратом совещании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Положительная динамика усилена во многих отраслях, и что особенно важно — в металлургии, за счет которой формируется значительная часть общерегиональной налогооблагаемой базы. В металлургии прирост составил 5,2%. На 14,5% увеличились объемы жилищного строительства — с января по июль построено 663 тыс. кв. метров жилья», — отметил, в частности, Борис Дубровский.

«Факты говорят о том, что пик кризиса в регионе пройден, началась фаза подъема, сейчас важно, чтобы этот рост был равномерным, затрагивая все отрасли», — добавил губернатор.

При этом индекс промышленного производства в южноуральской столице вырос на 7,1%, общероссийский показатель увеличился на 1,9%.