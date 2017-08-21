Экс-чиновник Павел Пахунов частично обжаловал приговор

Павел Пахунов, осуждённый за взятку, смог оспорить арест имущества.

Апелляционная инстанция оставила в силе наказание, вынесенное экс-сотруднику администрации города Перми Павлу Пахунову. Бывший чиновник пытался оспорить решение Мотовилихинского районного суда, по которому должен отправиться в колонию строгого режима на четыре года. Также суд постановил, что виновный не сможет занимать должности в органах государственной власти в течение 2,5 лет. Также Павел Пахунов обязан заплатить штраф в размере 1 миллион 575 тысяч рублей.

При этом бывшему чиновнику удалось опротестовать арест автомобиля Infiniti и банковских карт. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Прокуратуре Пермского края.

Напомним, Павел Пахунов занимал пост первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми. По данным следствия, он потребовал от предпринимателя взятку в размере 525 тысяч рублей за выделение земельного участка на берегу Камкого водохранилища.

Предприниматель сообщил о данном факте в ФСБ, после чего 15 февраля 2017 года взяточника задержали сразу после передачи денег его сообщнику.