Экс-чиновник Павел Пахунов частично обжаловал приговор
Бывший сотрудник администрации города Перми не смог оспорить наказание в виде лишения свободы.
Бывший сотрудник администрации города Перми не смог оспорить наказание в виде лишения свободы.
Павел Пахунов, осуждённый за взятку, смог оспорить арест имущества.
Апелляционная инстанция оставила в силе наказание, вынесенное
При этом бывшему чиновнику удалось опротестовать арест автомобиля Infiniti и банковских карт. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Прокуратуре Пермского края.
Напомним, Павел Пахунов занимал пост первого заместителя начальника департамента земельных отношений администрации города Перми. По данным следствия, он потребовал от предпринимателя взятку в размере 525 тысяч рублей за выделение земельного участка на берегу Камкого водохранилища.
Предприниматель сообщил о данном факте в ФСБ, после чего 15 февраля 2017 года взяточника задержали сразу после передачи денег его сообщнику.
Посредник чиновника также признан судом виновным.