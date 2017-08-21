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12:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Владимир Путин наградил экс-руководителя УФАС по Башкирии

УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/. Указом президента России за заслуги в обеспечении контроля антимонопольного законодательства и многолетний добросовестный труд экс-руководитель УФАС по Башкортостану Зульфира Акбашева, в числе других 334 работников Федеральной антимонопольной службы, награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Вручение награды будет приурочено к торжественным мероприятиям ведомства.

Зульфира Акбашева начала карьеру в 1970 году старшим экономистом Благоварского районного финансового отдела БАССР. В 1990 году возглавила госкомитет Башкирской АССР по ценам, в 1991—1998 годах — Госкомитет Республики Башкортостан по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, с 1998 по 2003 — работала первым заместителем министра экономики и антимонопольной политики.

В 2004 году возглавила Управление Федеральной антимонопольной службы по РБ, является заслуженным экономистом РБ, почетным работником антимонопольных органов России, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Зульфира Акбашева покинула свой пост в мае 2017 года в связи с достижением предельного для госслужбы возраста. Сейчас она — советник руководителя ФАС РФ Игоря Артемьева.

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