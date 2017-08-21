Владимир Путин наградил экс-руководителя УФАС по Башкирии

Зульфира Акбашева начала карьеру в 1970 году старшим экономистом Благоварского районного финансового отдела БАССР. В 1990 году возглавила госкомитет Башкирской АССР по ценам, в 1991—1998 годах — Госкомитет Республики Башкортостан по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, с 1998 по 2003 — работала первым заместителем министра экономики и антимонопольной политики.