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12:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Колокольцев провел заседание с главой МВД Казахстана в Иркутске

Актуальные вопросы и план работы на предстоящий год коллегии МВД России и Казахстана были рассмотрены на встрече.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев провел заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации в Иркутске. На встрече был рассмотрены актуальные вопросы и план работы на предстоящий год коллегии МВД России и Казахстана. Казахстанскую делегацию возглавил министр внутренних дел Республики Казахстан генерал-полковник полиции Калмуханбет Касымов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Открывая заседание, Владимир Колокольцев обозначил актуальные вопросы повестки дня.

«Наши страны сталкиваются с общими угрозами криминального характера, в числе которых наркопреступность и незаконная миграция. Их масштабы давно вышли за пределы отдельных государств. Успешно противодействовать современным вызовам можно только объединив усилия. Для этого сегодня имеются все необходимые условия, в числе которых прочная международно-правовая база, различные механизмы межведомственного взаимодействия, общая заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства», — сказал министр.

Глава МВД России высоко оценил уровень сотрудничества как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. Реализуются программы борьбы с преступностью на пространстве СНГ, в рамках ОДКБ, ШОС и ряда других международных организаций. Большая роль принадлежит и Объединенной коллегии.

«Несмотря на то что этот совещательный орган создан сравнительно недавно, он уже доказал свою эффективность как важный инструмент в укреплении нашего сотрудничества», — подчеркнул Владимир Колокольцев.

Министр предложил предметно обсудить меры по улучшению взаимодействия на антинаркотическом направлении. Эта проблема представляет реальную опасность, оказывает негативное влияние на здоровье населения, демографические процессы, подрывает экономический потенциал, а также отрицательно сказывается на оперативной обстановке.

«В нашей стране за последние пять лет количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, увеличилось более чем в полтора раза. Сегодня каждое десятое преступление связано с незаконным оборотом наркотиков», — сказал глава МВД России.

В то же время проводимые правоохранительными органами двух государств совместные мероприятия высоко результативны. Только в этом году в ходе операции «Канал-Западный заслон» из незаконного оборота было изъято около 330-ти кг наркотиков.

По словам руководителя российского ведомства, не менее важным является консолидация в противодействии незаконной миграции, которая «несет в себе риски возникновения межнациональной и межконфессиональной напряженности, способствует росту экстремистских настроений, этнической организованной преступности, расширению рынка нелегальной рабочей силы и развитию “теневой” экономики».

Ежегодно в РФ въезжает свыше 16-ти млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Только в первом полугодии 2017 года на миграционный учет поставлено семь млн иностранцев, причем, больше половины из них — в шести крупных регионах.

«Обеспечение контроля за столь интенсивными миграционными потоками требует серьезных усилий. С этой целью проведено более 200 тысяч различных проверочных мероприятий, раскрыто порядка 21,5 тысячи преступлений», — сообщил Министр.

За нарушение порядка пребывания в нашей стране депортировано свыше 2,5 тысяч иностранцев, в отношении почти 77 тысячи человек приняты решения о запрете въезда в РФ.

Владимир Колокольцев отметил, что в целом миграционная ситуация как в России, так и в Казахстане находится под контролем, в том числе благодаря тесным контактам органов внутренних дел двух стран.

В завершение заседания стороны рассмотрели план работы Объединенной коллегии МВД России и Республики Казахстан на следующий год.

Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на правительственном самолете Ту-214 в столицу Приангарья накануне, 20 августа. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту «Москва — Иркутск». Из неофициальных источников известно, что председатель кабмина страны прилетел в регион на отдых. Кроме того, в областной центр приехал глава МВД России Владимир Колокольцев.

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