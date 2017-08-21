Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Интимную гигиену признали травмоопасной
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Смелый снимок: Альбина Джанабаева похвасталась телом - СМИ
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
СМИ: эксперт объяснил, куда делась «военная мощь» Украины
Крым ответил Киеву о возвращении полуострова силой
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
12Растущее напряжение вокруг КНДР
12:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В Миассе назначен новый военком

В Миассе назначены новый военком и директор спортшколы «Старт». Новых руководителей представил сегодня на аппаратном совещании глава Геннадий Васьков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Пост военного комиссара занял подполковник запаса Борис Кузнецов. Последние 15 лет был директором одной из миасских автошкол.

Директором муниципальной спортшколы «Старт» назначен депутат городского собрания Сергей Собинов.

Напомним, в начале июля местный военком Сергей Васильев ушел в отставку. Подполковник не стал рассказывать, где он теперь будет работать, однако подчеркнул, что место он себе подыскал хорошее.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лево-патриотические силы начинают поиск "единого кандидата" в президенты
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Медведев и Собянин возглавили рейтинг «преемников» Путина
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
После ДТП в Анталье госпитализированы четверо россиян
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь