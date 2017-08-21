В Миассе назначен новый военком
В Миассе назначены новый военком и директор спортшколы «Старт». Новых руководителей представил сегодня на аппаратном совещании глава Геннадий Васьков. Об этом Накануне.RU сообщили в
В Миассе назначены новый военком и директор спортшколы «Старт». Новых руководителей представил сегодня на аппаратном совещании глава Геннадий Васьков. Об этом Накануне.RU сообщили в
Пост военного комиссара занял подполковник запаса Борис Кузнецов. Последние 15 лет был директором одной из миасских автошкол.
Директором муниципальной спортшколы «Старт» назначен депутат городского собрания Сергей Собинов.
Напомним, в начале июля местный военком Сергей Васильев ушел в отставку. Подполковник не стал рассказывать, где он теперь будет работать, однако подчеркнул, что место он себе подыскал хорошее.