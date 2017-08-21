В Миассе назначен новый военком

Пост военного комиссара занял подполковник запаса Борис Кузнецов. Последние 15 лет был директором одной из миасских автошкол.

Напомним, в начале июля местный военком Сергей Васильев ушел в отставку. Подполковник не стал рассказывать, где он теперь будет работать, однако подчеркнул, что место он себе подыскал хорошее.