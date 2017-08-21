Как теперь получить неиммиграционную визу в США

Источник: Reuters

Вопрос: Будет ли мое собеседование по неиммиграционной визе отменено? Как я буду оповещен об этом?

Ответ: Те заявители, которых коснется отмена собеседования для получения неиммиграционной визы, получат сообщение по электронной почте с номером телефона, по которому нужно будет связаться, чтобы перенести собеседование в посольстве США в Москве на более позднюю дату.

Будут ли консульства в Санкт-Петрбурге, Владивостоке или Екатеринбурге продолжать проводить собеседования для получения визы США?

В связи с сокращением численности сотрудников дипмиссии США по требованию российской стороны, все собеседования для получения американской неиммиграционной визы на территории России будут проводиться только в посольстве США в Москве.

Каков будет принцип установления порядка первоочередности проведения собеседований для получении визы США?

Приоритет будет предоставлен официальным лицам, направляющимся в командировку в ООН, международные организации, офисы которых расположены в США, и для проведения двусторонних встреч. Как правило, это требование предусмотрено международными соглашениями, дипломатическими нормами и обычным международным правом. В зависимости от уровня наших кадровых возможностей, приоритет также будетр предоставлен другим категориям лиц, обращающимся за неиммиграционной визой. В частности, в случаях экстренных поездок по медицинским вопросам или по семейной необходимости. Это, например, похороны, госпитализация или участие в судебных процессах. Другие категории заявлений будут рассматриваться по мере возможности в зависимости от кадрового обеспечения.

Я студент, учусь в университете в США. Мне надо срочно выехать на учебу. Смогу ли я назначить собеседование?

Посольство США в Москве планирует зарезервировать время на проведение студенческих собеседований в первой части сентября.

Если я отвечаю требованиям для обращения за неиммиграционной визой без прохождения собеседования?

Посольство США в Москве продолжит обработку обращений лиц, которые отвечают этим требованиям.

Как долго эти ограничения будут действовать?

До тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации, наша деятельность будет осуществляться в ограниченном объеме.

Я уже оплатил консульский сбор! Смогу ли я получить свои деньги назад?

Оплаченные консульские сборы не возвращаются. В то же время консульский сбор действителен в течении одного года с момента оплаты.

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Могу ли я использовать оплаченный консульский сбор для обращения за визой в диппредставительствах США за пределами России?

Консульские сборы не подлежат использованию за пределами страны, в которой они были оплачены. Если вы желаете обратиться за визой США в американских диппредставительствах за пределами России, вам необходимо подать новое заявление и заново оплатить консульский сбор в соответствии с требованиями, установленными в дипмиссии США в данной стране.

Почему посольство США отменяет собеседования на визу, назначенные до 1 сентября?

Во исполнение требования Российской Федерации ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября, посольство США в Москве уже приступило к подготовке отъезда и сокращения сотрудников.

Я живу в Беларуси. Могу ли я по-прежнему обратиться за визой США в американские диппредставительства в России?

Нет. Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Посольство США в Москве рекомендует гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.

Почему мне требуется пройти собеседование для получения неиммиграционной визы?

Прохождение собеседования для получения американской визы — это требование законодательства США, которое распространяется на заявителей из всех стран мира.

За исключением следующих категорий:

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Дипломаты и официальные лица, направляющиеся в служебную командировку (включая поездки в ООН, другие международные организации и дипломатов, следующих транзитом через территорию США).

Лица, обращающиеся за визой той же категории, которая у них была ранее и срок действия которой истек не более одного года назад (на усмотрение сотрудника консульства, собеседование может потребоваться).

Лица, обращающиеся за визой другой категории, не освобождаются от прохождения собеседования. Такие лица обязаны пройти собеседование.

Будет ли отменено мое собеседование для получения иммиграционной визы? Как я узнаю об этом?

Изменения в численности сотрудников дипмиссии США также повлияют на график оформления некоторого числа иммиграционных виз. Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований.

Какие услуги будут доступны для граждан США?