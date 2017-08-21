Нижегородский сити-менеджер не исключает своего участия 31 августа в судебном процессе по его отчету за 2016 год
Нижегородский
Нижегородский
Об этом он заявил журналистам после оперативного совещания 21 августа. Напомним, депутат Думы Нижнего Новгорода от КПРФ Евгений Лазарев оспаривает решение Гордумы о принятии отчета
«Меня только одна вещь поражает. Отчет был принят единогласно: 36:0. Где голос Евгения Лазарева? Он должен быть либо за, либо против. Получается, что не голосовал? Почему свою позицию он не высказал на городской думе? А так — это его позиция, он имеет на нее право», — подчеркнул
Решение о том, будет ли он присутствовать на основном заседании суда 31 августа, Сергей Белов намерен принять позднее, после ознакомления со своим графиком на эту дату. Отчет был одобрен депутатами 24 мая 2017 года. Евгений Лазарев заявлял тогда, что его принимать не нужно, так как он не соответствует формальным требованиям и «является попыткой приукрасить действительность».
Напомним также, что в 2016 году Лазарев оспаривал в суде избрание Сергея Белова главой администрации Нижнего Новгорода, однако суд в итоге оставил в силе это решение Гордумы.