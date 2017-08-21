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13:11 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский сити-менеджер не исключает своего участия 31 августа в судебном процессе по его отчету за 2016 год

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов не исключает своего участия 31 августа в судебном процессе по решению Гордумы о его отчете.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом он заявил журналистам после оперативного совещания 21 августа. Напомним, депутат Думы Нижнего Новгорода от КПРФ Евгений Лазарев оспаривает решение Гордумы о принятии отчета сити-менеджера. 9 августа суд решил привлечь Сергея Белова к процессу в качестве заинтересованного лица. На вопрос журналистов о том, считает ли он обоснованным иск депутата, Сергей Белов отметил, что Евгений Лазарев имеет право на оспаривание.

«Меня только одна вещь поражает. Отчет был принят единогласно: 36:0. Где голос Евгения Лазарева? Он должен быть либо за, либо против. Получается, что не голосовал? Почему свою позицию он не высказал на городской думе? А так — это его позиция, он имеет на нее право», — подчеркнул сити-менеджер.

Решение о том, будет ли он присутствовать на основном заседании суда 31 августа, Сергей Белов намерен принять позднее, после ознакомления со своим графиком на эту дату. Отчет был одобрен депутатами 24 мая 2017 года. Евгений Лазарев заявлял тогда, что его принимать не нужно, так как он не соответствует формальным требованиям и «является попыткой приукрасить действительность».

Напомним также, что в 2016 году Лазарев оспаривал в суде избрание Сергея Белова главой администрации Нижнего Новгорода, однако суд в итоге оставил в силе это решение Гордумы.

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