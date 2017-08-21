Додон сообщил о возвращении еще 18 молдавских компаний на российский рынок

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Об этом написал в соцсети президент Молдовы Игорь Додон, отметив, что в этом году они планируют поставить на рынок России около 3,8 млн единиц посадочного материала.

Игорь Додон заявил, что усилия, предпринятые президентом Молдовы по укреплению торговых отношений с Российской Федерацией, дают результаты «даже несмотря на недружественные действия, которые правительство Молдовы принимает в отношении к Российской Федерации», и партнеры из РФ продолжают предлагать новые возможности для развития бизнеса и экспорта на российский рынок.

В обнародованном главой государства списке компаний, получивших право поставок различных видов посадочного материала в РФ, значатся: SRL Vitis Cojuşna, SC SRL AMG Kernel, SRL GT Cebotari Feodor, SRL GT Ghilinschi Dumitru, SRL Selmax şi K, SRL Gospodarul Rediu, GT MI Paciu, SRL Translivas, SRL Vicmar Agro, SRL Smarta AC, GT Гожан Валентин Иванович, GT Савина Клаудиа, GT Руснак Виорел и др.

Они получили разрешение поставлять в РФ саженцы яблони, груши, черешни, вишни, сливы, персика, абрикоса, грецкого ореха, винограда, розы, малины, черной смородины, крыжовника.