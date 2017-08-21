В слушаниях по делу Дорина Киртоакэ объявлен перерыв

Источник: Noi.md

Речь идет о двух жалобах со стороны защиты: об отстранении адвокатов Татьяны Иову и Георге Малика, а также о порядке возбуждения уголовного преследования.

Дорин Киртоакэ заявил, что два адвоката были исключены из судебного процесса, но прокурор не имеет права отстранять выбранного клиентом адвоката. По его словам, адвокат может быть отстранен от дела только по просьбе его подзащитного. Что касается второй жалобы, то отстраненный от должности примар суд заявил, что она касается распоряжения от сентября 2015 года об организации местной администрацией государственных закупок.

«Факт то, что в обоих случаях прокуратура убегает от рассмотрения этих жалоб судом. Она хочет отправить их в суд первой инстанции или отклонения как неприемлемых. Они не хотят рассмотрения своих действий, которые мы считаем незаконными», — уточнил Дорин Киртоакэ.

Отстраненный примар добавил, что любой суд, который будет рассматривать это дело, должен будет проявить мужество и героизм, чтобы положить конец этому порочному кругу. Он возмущен тем, что ему продлили ордер на арест на основании копии, обвинив судью в том, что тот переписал 8 страниц из 12 из других уголовных дел.

По словам прокурора Дмитрия Робу, решение об уголовном преследовании обычно не оспаривается, но защита имеет право оспаривать любые действия. Однако жалобы будут переданы в суд первой инстанции, поскольку принятие решений по ним не входит в компетенцию следственного суда.