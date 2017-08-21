Посольство США в России отменяет прием заявлений на визы от граждан Беларуси

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«Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Республики Беларусь. Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе», — говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что в связи с мерами, принятыми российской стороной по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме.