В Воронежской области глава администрации Репьевского района подал в отставку

Михаил Ельчанинов возглавлял администрацию Репьевского района с июня 2011 года. За время его работы в районе построили стадион, спорткомплекс, восемь многофункциональных спортплощадок и три фельдшерско-акушерских пункта. С 2012 по 2014 годы на улучшение дорог израсходовали 143,5 млн рублей из областного и районного бюджетов. Протяженность отремонтированных дорог составила 36,9 км. В 2015 году за счет муниципальных дорожных фондов поселений произвели ямочный ремонт на 14 улицах на общую сумму более 5 млн рублей. В 2016 году в селах района построили десять км тротуаров. В шести сельских поселениях отремонтировали водопроводные сети. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района с 2011 по 2017 годы, увеличились в 13 раз.