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13:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области глава администрации Репьевского района подал в отставку

Михаил Ельчанинов будет работать в Хохольском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Глава администрации Репьевского района Михаил Ельчанинов подал в отставку. На заседании Совета народных депутатов отставку приняли большинством голосов в понедельник, 21 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в администрации района.

Михаил Ельчанинов объяснил решение переходом на другую работу в Хохольский район. Губернатор Алексей Гордеев поддержал решение.

Исполняющим обязанности главы администрации района назначили заместителя Михаила Ельчанинова, руководителя аппарата Дмитрия Шорстова. Его полномочия продлятся с 21 августа и до подведения итогов конкурса на замещение должности. Конкурс не объявлен, так как не утвержден состав конкурсной комиссии.

Контекст

Михаил Ельчанинов возглавлял администрацию Репьевского района с июня 2011 года. За время его работы в районе построили стадион, спорткомплекс, восемь многофункциональных спортплощадок и три фельдшерско-акушерских пункта. С 2012 по 2014 годы на улучшение дорог израсходовали 143,5 млн рублей из областного и районного бюджетов. Протяженность отремонтированных дорог составила 36,9 км. В 2015 году за счет муниципальных дорожных фондов поселений произвели ямочный ремонт на 14 улицах на общую сумму более 5 млн рублей. В 2016 году в селах района построили десять км тротуаров. В шести сельских поселениях отремонтировали водопроводные сети. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района с 2011 по 2017 годы, увеличились в 13 раз.

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