В Воронежской области глава администрации Репьевского района подал в отставку
Михаил Ельчанинов будет работать в Хохольском районе.
Михаил Ельчанинов будет работать в Хохольском районе.
Глава администрации Репьевского района Михаил Ельчанинов подал в отставку. На заседании Совета народных депутатов отставку приняли большинством голосов в понедельник, 21 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в администрации района.
Михаил Ельчанинов объяснил решение переходом на другую работу в Хохольский район. Губернатор Алексей Гордеев поддержал решение.
Исполняющим обязанности главы администрации района назначили заместителя Михаила Ельчанинова, руководителя аппарата Дмитрия Шорстова. Его полномочия продлятся с 21 августа и до подведения итогов конкурса на замещение должности. Конкурс не объявлен, так как не утвержден состав конкурсной комиссии.
Контекст
Михаил Ельчанинов возглавлял администрацию Репьевского района с июня 2011 года. За время его работы в районе построили стадион, спорткомплекс, восемь многофункциональных спортплощадок и три