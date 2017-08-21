«Не вижу в этом ничего плохого»: Куйвашев прокомментировал будущее строительство храма Святой Екатерины

«Запретить строительство в акватории городского пруда — самый радикальный способ. Вопрос непростой и требует комплексного решения. Город должен развиваться и расти. Надо думать, как привлечь в город туристов и дополнительные финансы. Если люди хотят построить что-то для людей — не вижу в этом ничего плохого. Такие проекты утверждаются на градостроительных советах. Где и как строить — решают специалисты. Любое строительство в ключевых местах должно учитывать мнение людей. Но надо разделять мнение населения и общественных террористов», — ответил Куйвашев.