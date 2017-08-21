Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
Эксперты назвали сигналом появление Путина с Медведевым в Крыму
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Смелый снимок: Альбина Джанабаева похвасталась телом - СМИ
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
СМИ: эксперт объяснил, куда делась «военная мощь» Украины
Крым ответил Киеву о возвращении полуострова силой
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13:48 (мск), источник: Nakanune.ru

«Не вижу в этом ничего плохого»: Куйвашев прокомментировал будущее строительство храма Святой Екатерины

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал будущее строительство храма Святой Екатерины в акватории городского пруда Екатеринбурга.

Об этом он заявил во время телевизионных дебатов с другим кандидатом в губернаторы Константином Киселевым, передает корреспондент Накануне.RU.

Киселев заявил, что «до 50% населения против строительства храма».

«Запретить строительство в акватории городского пруда — самый радикальный способ. Вопрос непростой и требует комплексного решения. Город должен развиваться и расти. Надо думать, как привлечь в город туристов и дополнительные финансы. Если люди хотят построить что-то для людей — не вижу в этом ничего плохого. Такие проекты утверждаются на градостроительных советах. Где и как строить — решают специалисты. Любое строительство в ключевых местах должно учитывать мнение людей. Но надо разделять мнение населения и общественных террористов», — ответил Куйвашев.

Напомним, ранее рабочая группа по строительству храма Святой Екатерины при губернаторе Свердловской области одобрила концепцию возведения собора в акватории городского пруда. Храм было решено построить на искусственном острове в бухте. Вариант строительства сооружения не на острове и не в акватории участники не рассматривали. Инвесторами проекта выступят РМК и УГМК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лево-патриотические силы начинают поиск "единого кандидата" в президенты
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Медведев и Собянин возглавили рейтинг «преемников» Путина
Дело о массовой резне в Сургуте расследуют из Москвы
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
После ДТП в Анталье госпитализированы четверо россиян
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь