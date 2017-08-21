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13:56 (мск), источник: СуперОмск

Лицо кандидата в депутаты омского горсовета Савельева облили краской

По мере приближения единого дня голосования в Омске все острее идет противостояние между кандидатами, желающими получить мандат депутата горсовета.

Источник: SuperOmsk.ru

Так, неизвестные облили темной краской рекламные баннеры директора ООО «Кинопрокат Омск» Дмитрия Савельева, который выдвигается в горсовет от «Единой России» на одномандатном округе № 4.

«Красочные удары» преимущественно пришлись на лицо кандидата в депутаты, изображенного на плакатах.

«СуперОмску» стало известно, что вандалы испортили три баннера Савельева — два на улице Дианова и один на Лукашевича. Представители политика заявили, что испорчены были 5 плакатов, и назвали подобные методы конкуренции «низкими».

Как отметила представитель Дмитрия Савельева, подозрения о виновнике порчи баннеров есть, однако обсуждать его не стала. Теперь поиском вандалов на избирательном округе Дмитрия Савельева занимается полиция.

Добавим, что с единороссом Дмитрием Савельевым на 4-м одномандатном округе соперничают Юрий Сокольников от «Коммунистов России», Дмитрий Петренко (КПРФ), Евгений Леонтьев (ЛДПР) и Екатерина Назарчук («Справедливая Россиия»).

Выборы в Омский городской Совет пройдут в единый день голосования 10 сентября. На 40 мандатов претендуют более 300 одномандатников, списочников и самовыдвиженцев.

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