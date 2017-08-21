Лицо кандидата в депутаты омского горсовета Савельева облили краской

Источник: SuperOmsk.ru

Так, неизвестные облили темной краской рекламные баннеры директора ООО «Кинопрокат Омск» Дмитрия Савельева, который выдвигается в горсовет от «Единой России» на одномандатном округе № 4.

«Красочные удары» преимущественно пришлись на лицо кандидата в депутаты, изображенного на плакатах.

«СуперОмску» стало известно, что вандалы испортили три баннера Савельева — два на улице Дианова и один на Лукашевича. Представители политика заявили, что испорчены были 5 плакатов, и назвали подобные методы конкуренции «низкими».

Как отметила представитель Дмитрия Савельева, подозрения о виновнике порчи баннеров есть, однако обсуждать его не стала. Теперь поиском вандалов на избирательном округе Дмитрия Савельева занимается полиция.

Добавим, что с единороссом Дмитрием Савельевым на 4-м одномандатном округе соперничают Юрий Сокольников от «Коммунистов России», Дмитрий Петренко (КПРФ), Евгений Леонтьев (ЛДПР) и Екатерина Назарчук («Справедливая Россиия»).