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14:05 (мск), источник: ЕАН

Россель едет на север поддержать Куйвашева

Первый губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель на этой неделе посетит Серов.

Предполагается, что в этом городе легендарный политик поддержит кандидатуру кандидата в губернаторы Евгения Куйвашева.

Визит намечен на 22 августа. Сам Евгений Куйвашев также продолжит объезд территорий. Согласно предварительным планам, 23 августа глава региона посетит Красноуральск, а 25 августа — Каменск-Уральский.

Напомним, выборы главы региона намечены на 10 сентября.

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