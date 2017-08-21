Россель едет на север поддержать Куйвашева
Первый губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель на этой неделе посетит Серов.
Первый губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель на этой неделе посетит Серов.
Предполагается, что в этом городе легендарный политик поддержит кандидатуру кандидата в губернаторы Евгения Куйвашева.
Визит намечен на 22 августа. Сам Евгений Куйвашев также продолжит объезд территорий. Согласно предварительным планам, 23 августа глава региона посетит Красноуральск, а 25 августа —
Напомним, выборы главы региона намечены на 10 сентября.