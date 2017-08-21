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14:09 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбург предлагают перенести отдельные федеральные министерства

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что Москва и московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения», в результате чего страна может потерять свои геополитические преимущества.

Источник: РИА "Новости"

Решением же этой проблемы может стать перенос столицы России за Урал.

Развил идею член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. Представитель «партии власти» на своей странице в фейсбук написал: «Москва находится далеко от географического центра России, а ее развитие приводит к гипертрофии московской агломерации (от сверхконцентрации налоговых поступлений до перенаселения)». По его мнению, если переносить столицу, то Екатеринбург — оптимальный вариант.

Эти слова, растиражированные в день празднования 294-летия Екатеринбурга, заставили жителей столицы Среднего Урала всерьез задуматься о столичном статусе.

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Уважаемые жители Екатеринбурга, хоть и воспринимают идею с определенной долей скепсиса, но в целом не считают ее утопической. Накануне.RU выслушало мнение некоторых екатеринбуржцев.

Председатель союза композиторов Свердловской области, Заслуженный деятель искусств РФ, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин:

«С точки зрения географии, в этом есть резон — Екатеринбург занимает среднее положение между восточной и западной частью страны, находится практически посередине. Но большая часть населения — около 70 процентов из почти 147 миллионов человек — живет в европейской России. Если рассматривать вопрос с этой позиции, то перенос неразумен. И с точки зрения инфраструктуры, связи со всей страной, авиаперелетами, чтобы можно было оперативно общаться, наш город не готов стать столичным. Чтобы подготовить Екатеринбург к переносу сюда столичных функций, уйдет не один год и даже не пять лет, а гораздо больше. Но главное, перенос столицы — это даже не деньги, которые потребуются, а, прежде всего, смена сознания людей.

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Достаточно как пример вспомнить историю переноса столицы из Санкт-Петербурга в Москву — до сих пор мы видим «войну» между Москвой и Санкт-Петербургом по поводу обладания столичным статусом. Спорят в экономическом, культурном, образовательном вопросах… Поэтому сложно даже представить, что произойдет при переносе столичных функций в Екатеринбург. А с точки зрения борьбы с коррупцией, такой шаг был бы очень правильным, страна вздохнет с облегчением. Так что у решения по Екатеринбургу есть свои плюсы и минусы, а чтобы правильно оценить их, требуется все очень внимательно проанализировать, прежде чем реально думать о переносе. Такая работа, как мне кажется, сделана не была, а потому все эти рассуждения — не более чем досужие разговоры.

Почетный гражданин Свердловской области, президент Уральского федерального университета Станислав Набойченко:

«Идея не новая, и она достаточно аргументированная: Москва становится все ближе к небезопасным границам страны. С другой стороны, перенос связан с огромнейшей работой, которая перенесет всю систему управления, в первую очередь министерства и ведомства.

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На мой взгляд, решать эту задачу надо постепенно. Например, Конституционный суд РФ перенесли в Санкт-Петербург. То же самое можно сделать и сейчас, перебросив ряд федеральных министерств и ведомств в другие города — не только в Екатеринбург, но и в Новосибирск, чтобы охватывать всю страну грамотной системой управления. На сегодня Москва пересыщена изобилием управленческих кадров, чиновничьими и бюрократическими структурами. То есть я за идею переноса, здравое зерно в ней есть, но осуществлять ее надо не торопясь".

Сергей Исаев, «Уральские пельмени»:

«Если это пойдет на пользу городу, если Екатеринбург, его жители от этого выиграют, то я — за. На самом деле, наш город в данный момент более чем достоин быть в центре внимания не только Урала, но и страны, ведь Екатеринбург — сердце России».

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