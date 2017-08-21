Дубровский ответит на вопросы журналистов

Экономика, промышленность, ветхо-аварийное жилье, подготовка к ШОС, развитие города и многое-многое другое. На встрече с журналистами глава региона готов ответить практически на любые вопросы. Впервые подобный формат общения Борис Дубровский попробовал в 2014-м — через год после вступления в должность. Пресс-конференция тогда длилась более двух часов. Глава поделился не только планами на будущее, но и ответил на личные вопросы. Главный из них: что за человек наш губернатор? Ответ тогда был таким: «просто мужик», который не считает себя «самым умным», всегда готов признать, если был не прав и всегда готов учиться.

«Наверное, не очень простой, но и вы, все здесь сидящие, не очень простые, и я не считаю это отрицательным качеством. Другой вопрос, что мы должны уметь всегда договориться, должны слышать друг друга. Мне кажется, что я умею слушать», — говорит Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.