Дубровский ответит на вопросы журналистов
Несколько десятков СМИ и столько же вопросов. Губернатор Челябинской области готовится к встрече с журналистами.
Несколько десятков СМИ и столько же вопросов. Губернатор Челябинской области готовится к встрече с журналистами.
Экономика, промышленность,
«Наверное, не очень простой, но и вы, все здесь сидящие, не очень простые, и я не считаю это отрицательным качеством. Другой вопрос, что мы должны уметь всегда договориться, должны слышать друг друга. Мне кажется, что я умею слушать», — говорит Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.
Возможно, и завтра прозвучат подобные вопросы и ответы. Но прежде всего в планах южноуральского главы — рассказать, над чем областное правительство работает в этом году, каких результатов достигло. Стать свидетелем диалога смогут все желающие. Прямая трансляция будет доступна в Интернете. Ее начало — 22 августа в 9 часов утра.