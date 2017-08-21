Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
СМИ: Дана Борисова поместила Евгения Осина в клинику
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
14:11 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дубровский ответит на вопросы журналистов

Несколько десятков СМИ и столько же вопросов. Губернатор Челябинской области готовится к встрече с журналистами. Пресс-конференция запланирована на 22 августа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Экономика, промышленность, ветхо-аварийное жилье, подготовка к ШОС, развитие города и многое-многое другое. На встрече с журналистами глава региона готов ответить практически на любые вопросы. Впервые подобный формат общения Борис Дубровский попробовал в 2014-м — через год после вступления в должность. Пресс-конференция тогда длилась более двух часов. Глава поделился не только планами на будущее, но и ответил на личные вопросы. Главный из них: что за человек наш губернатор? Ответ тогда был таким: «просто мужик», который не считает себя «самым умным», всегда готов признать, если был не прав и всегда готов учиться.

«Наверное, не очень простой, но и вы, все здесь сидящие, не очень простые, и я не считаю это отрицательным качеством. Другой вопрос, что мы должны уметь всегда договориться, должны слышать друг друга. Мне кажется, что я умею слушать», — говорит Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Возможно, и завтра прозвучат подобные вопросы и ответы. Но прежде всего в планах южноуральского главы — рассказать, над чем областное правительство работает в этом году, каких результатов достигло. Стать свидетелем диалога смогут все желающие. Прямая трансляция будет доступна в Интернете. Ее начало — 22 августа в 9 часов утра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Путин назначил нового посла России в США
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
В Ростове-на-Дону горят более десятка частных домов
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Названы города, где появится новое арендное жилье
Сбербанк сообщил о скачке спроса на ипотеку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь