Чиновники проверят законность назначения главы аппарата петербургского ЗакСа

Активист обратил внимание, что сотрудник парламента не может одновременно быть муниципальным депутатом.
Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, надзорное ведомство подтвердило, что глава аппарата петербургского ЗакСа Михаил Субботин совмещает госслужбу с постом муниципального депутата в МО «Петровский».
Аналогичным образом оказался оформлен на госслужбу заместитель начальника отдела образования администрации Петроградского района Дмитрий Терешенков. Он также имеет статус депутата «Петровского».
В связи с проведением проверки прокуратура обратилась в ЗакС, администрацию Петроградского района и муниципалитет. Там должны сообщить о законности принятия Субботина и Тереншенкова на госслужбу или оценить возможность их нахождения в статусе муниципальных депутатов.
Отметим, что по закону совмещение госслужбы и участие в деятельности муниципального совета в качестве депутата не запрещено.
Так, дочь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, Марина Лыбанева, являющаяся также заместителем главы Петроградского района, и начальник управления материально-технического обеспечения ЗакСа Алена Кукушкина отказались от мандатов муниципальных депутатов МО «Чкаловское».