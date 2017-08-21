Спикер парламента Башкирии оценил идею о переносе столицы России

«Предложение о переносе столицы России за Урал получило большой резонанс, что показывает востребованность и актуальность данной темы. Тем не менее, не вижу в этом необходимости. Это огромные затраты, на которые государство не может пойти, к тому же исторически столица России ассоциируется именно с Москвой», — написал Константин Толкачев.
В то же время он предлагает подумать в отношении передачи ряда столичных функций другим городам.
«Это позволило бы разгрузить Москву и дало бы дополнительный импульс развитию регионов. В России достаточно большое количество городов с развитой инфраструктурой, в число которых, безусловно, входит и Уфа. Они вполне справятся с возложенными на них дополнительными обязательствами», — считает спикер регионального парламента.