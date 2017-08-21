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14:34 (мск), источник: ИА Башинформ

Спикер парламента Башкирии оценил идею о переносе столицы России

УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Председатель Госсобрания Башкортостана оценил идею переноса столицы России на своей странице в соцсети. Константин Толкачев не видит в этом никакой необходимости, но уверен, что Уфа может взять на себя часть столичных функций.

«Предложение о переносе столицы России за Урал получило большой резонанс, что показывает востребованность и актуальность данной темы. Тем не менее, не вижу в этом необходимости. Это огромные затраты, на которые государство не может пойти, к тому же исторически столица России ассоциируется именно с Москвой», — написал Константин Толкачев.

В то же время он предлагает подумать в отношении передачи ряда столичных функций другим городам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это позволило бы разгрузить Москву и дало бы дополнительный импульс развитию регионов. В России достаточно большое количество городов с развитой инфраструктурой, в число которых, безусловно, входит и Уфа. Они вполне справятся с возложенными на них дополнительными обязательствами», — считает спикер регионального парламента.

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