Спикер парламента Башкирии оценил идею о переносе столицы России

«Предложение о переносе столицы России за Урал получило большой резонанс, что показывает востребованность и актуальность данной темы. Тем не менее, не вижу в этом необходимости. Это огромные затраты, на которые государство не может пойти, к тому же исторически столица России ассоциируется именно с Москвой», — написал Константин Толкачев.