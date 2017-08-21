Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Захарова рассказала о позоре Эстонии
Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
Рожденные в опилках: как живут и учатся цирковые дети
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
"Правда о той ночи": Борисова показала спасение Осина
Развод после 20 лет: Ардова рассталась с мужем
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
СМИ узнали причину раздражительности и агрессивности Ким Чен Ына
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
14:36 (мск), источник: Newslab.ru

Бывшего прокурора Красноярска назначили министром экологии

Министром природных ресурсов и экологии Красноярского края назначен Владимир Часовитин. Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор региона Виктор Толоконский, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Источник: Reuters

До этого назначения Часовитин почти четыре года (2007−2011) занимал пост прокурора Красноярска. После выхода на пенсию по выслуге лет он был назначен на должность первого заместителя главы города по вопросам кадровой политики. С октября 2012 года по апрель 2015 года он возглавлял контрольное управление губернатора Красноярского края.

В июне этого года бывший прокурор был назначен главой министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, которое впоследствии и было преобразовано в министерство природных ресурсов и экологии.

На этом посту Часовитину, по словам губернатора, предстоит решить много организационных задач, осуществлять экологический надзор, планирование, заниматься глобальной программой по улучшению экологической ситуации в Красноярске и крае.

«Мы должны создать систему прямого, конкретного, основанного на законах и государственных программах края механизма управления всей этой работой. И она должна начаться незамедлительно», — отметил Виктор Толоконский.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Воскресный ливень в Красноярске затопил целый дом из-за капремонта
США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам
Путин назначил нового посла России в США
Меркель назвала ненормальным назначение Шредера в СД «Роснефти»
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
В Ростове-на-Дону горят более десятка частных домов
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Анталье
Спорт
Как Неймар покорил Францию. Все, что нужно знать о выходных Весь европейский футбол — в одном тексте
Авто
«Урал» 8х8: новые фото секретного армейского танковоза В сеть попали качественные фотографии седельного тягача Урал-6308, которому предстоит возить тяжёлую бронетехнику
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Скончался Джерри Льюис Легендарный американский комик умер на 92-м году жизни в своем доме в Неваде
Недвижимость
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Названы города, где появится новое арендное жилье
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
Поклонники обсуждают невероятное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова Саша и Мартин отличаются только прическами и одеждой.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь