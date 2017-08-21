Бывшего прокурора Красноярска назначили министром экологии
Министром природных ресурсов и экологии Красноярского края назначен Владимир Часовитин. Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор региона Виктор Толоконский, сообщает
Министром природных ресурсов и экологии Красноярского края назначен Владимир Часовитин. Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор региона Виктор Толоконский, сообщает
До этого назначения Часовитин почти четыре года (2007−2011) занимал пост прокурора Красноярска. После выхода на пенсию по выслуге лет он был назначен на должность первого заместителя главы города по вопросам кадровой политики. С октября 2012 года по апрель 2015 года он возглавлял контрольное управление губернатора Красноярского края.
В июне этого года бывший прокурор был назначен главой министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, которое впоследствии и было преобразовано в министерство природных ресурсов и экологии.
На этом посту Часовитину, по словам губернатора, предстоит решить много организационных задач, осуществлять экологический надзор, планирование, заниматься глобальной программой по улучшению экологической ситуации в Красноярске и крае.
«Мы должны создать систему прямого, конкретного, основанного на законах и государственных программах края механизма управления всей этой работой. И она должна начаться незамедлительно», — отметил Виктор Толоконский.