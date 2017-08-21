Бывшего прокурора Красноярска назначили министром экологии

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До этого назначения Часовитин почти четыре года (2007−2011) занимал пост прокурора Красноярска. После выхода на пенсию по выслуге лет он был назначен на должность первого заместителя главы города по вопросам кадровой политики. С октября 2012 года по апрель 2015 года он возглавлял контрольное управление губернатора Красноярского края.

В июне этого года бывший прокурор был назначен главой министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, которое впоследствии и было преобразовано в министерство природных ресурсов и экологии.

На этом посту Часовитину, по словам губернатора, предстоит решить много организационных задач, осуществлять экологический надзор, планирование, заниматься глобальной программой по улучшению экологической ситуации в Красноярске и крае.