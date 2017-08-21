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15:06 (мск), источник: ТАСС

Анатолий Антонов назначен послом России в США

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова чрезвычайным и полномочным послом России в США.

Источник: РИА "Новости"

«Указом президента Анатолий Иванович Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Другим указом Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел.

Глава государства также подписал указ, которым прежний глава диппредставительства РФ в США Сергей Кисляк освобожден от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Анатолий Антонов родился в 1955 году, в 1978 году окончил МГИМО. В 2004—2011 гг. он возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. С 2011 по 2016 год Антонов занимал должность заместителя министра обороны России. В декабре 2016 года был назначен заместителем министра иностранных дел России.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Anna Ostroumova
Отличная новость. Уверена, что Анатолий Иванович Антонов - прекрасная кандидатура на новый пост. Профессионал, и прекрасно выглядит. Успешной работы на...
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