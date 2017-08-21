Анатолий Антонов назначен послом России в США

Источник: РИА "Новости"

«Указом президента Анатолий Иванович Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Другим указом Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел.

Глава государства также подписал указ, которым прежний глава диппредставительства РФ в США Сергей Кисляк освобожден от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.