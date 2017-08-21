Нистор Грозаву пригрозил управлению транспорта санкциями
Исполняющий обязанности столичного мэра Нистор Грозаву пригрозил управлению транспорта санкциями.
Исполняющий обязанности столичного мэра Нистор Грозаву пригрозил управлению транспорта санкциями.
Он выразил недовольство тем, что ремонт на проспекте Штефана чел Маре затягивается, и заявил, что если работы не завершат до 27 августа, виновные будут наказаны.
«Предупреждаю вас, господина Поятэ и субподрядчиков, что сроки уже который раз передвигаются, а это повлечет административные последствия. Я лично выйду на участок и буду говорить с вами на языке строителей. Либо вы выполняете обещания, либо честно признаете, что не в состоянии выполнить эту работу», — сказал и.о. столичного мэра Нистор Грозаву.
Исполняющий обязанности главы Управления транспорта Олег Поятэ на заседании мэрии не присутствовал. Нам не удалось с ним связаться, чтобы узнать мнение по поводу заявлений Грозаву. В то же время, ответственные за обустройство проспекта утверждают, что осталось лишь закончить укладку нескольких участков тротуара и нанести дорожную разметку. До сих пор на ремонт центральной улицы потратили полтора миллиона евро.
Согласно контракту с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, обустройство главной столичной дорожной артерии должно было завершиться седьмого ноября 2015 года. С тех пор сроки пересматривались трижды.