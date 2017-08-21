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15:14 (мск), источник: Publika.md

Нистор Грозаву пригрозил управлению транспорта санкциями

Исполняющий обязанности столичного мэра Нистор Грозаву пригрозил управлению транспорта санкциями.

Источник: Publika.md

Он выразил недовольство тем, что ремонт на проспекте Штефана чел Маре затягивается, и заявил, что если работы не завершат до 27 августа, виновные будут наказаны.

«Предупреждаю вас, господина Поятэ и субподрядчиков, что сроки уже который раз передвигаются, а это повлечет административные последствия. Я лично выйду на участок и буду говорить с вами на языке строителей. Либо вы выполняете обещания, либо честно признаете, что не в состоянии выполнить эту работу», — сказал и.о. столичного мэра Нистор Грозаву.

Исполняющий обязанности главы Управления транспорта Олег Поятэ на заседании мэрии не присутствовал. Нам не удалось с ним связаться, чтобы узнать мнение по поводу заявлений Грозаву. В то же время, ответственные за обустройство проспекта утверждают, что осталось лишь закончить укладку нескольких участков тротуара и нанести дорожную разметку. До сих пор на ремонт центральной улицы потратили полтора миллиона евро.

Согласно контракту с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, обустройство главной столичной дорожной артерии должно было завершиться седьмого ноября 2015 года. С тех пор сроки пересматривались трижды.

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