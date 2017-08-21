Акбулатов поручил привести размытые дождями дороги в порядок за два дня

На него были приглашены представители всех 13 управляющих компаний, обслуживающих подтопленные дома. Руководитель каждой отчитался о том, какие меры предпринимаются для устранения последствий ливня, каким образом жителям планируется компенсировать ущерб.

Напомним, красноярцам помогут составить претензию к управляющим организациям, которые не обеспечили надлежащее состояние домов и допустили подтопления подвалов и крыш, что привело к порче имущества жильцов. Консультации дают в администрациях районов, в каждом из которых открыты дополнительные «горячие линии».

«Сегодня во всех районах города должны состояться встречи представителей управляющих компаний, председателей многоквартирных домов, пострадавших от ЧС, и руководителей районных администраций. Управляющие компании должны понимать свою ответственность перед жителями, исполнение их обещаний необходимо взять на контроль», — поставил задачу Акбулатов.

В городе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, специалисты устраняют последствия ливня. На улицах Алексеева, 78-ой Добровольческой бригады, Шумяцкого, Урванцева, Лесопильщиков и на участке в районе рынка «КрасТЭЦ» работает откачивающая техника.

Устранение последствий ливня ведется в 42 домах в частном секторе Железнодорожного и Центрального районов. Комиссии, куда входят специалисты управления социальной защиты населения района, центров социального обслуживания, сотрудники управления ГО и ЧС, департамента городского хозяйства и районных отделов ЖКХ обходят всех пострадавших. Красноярцам, которые ситуации частично или полностью утратили имущество первой необходимости, помогают составить заявления на получение материальной помощи из резервного фонда города. Комиссии начали работать и в многоквартирных домах, где было допущено подтопление. По последним данным, таких домов 193.

В городе выявлен 21 участок, где произошли размывы грунта, провалы, разрушения откосов. Самые серьезные проблемы — на ул. Юбилейная, 6, на подъездах к мосту 777, съездах с Октябрьского моста, а также на ул. Брянская, 11.