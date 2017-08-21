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15:31 (мск), источник: Sputnik.by

Волкер и Сурков начали встречу в Минске

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, на котором обсуждается ситуация на востоке Украины, началась в белорусской столице, сообщили в МИД.

Источник: Sputnik.by

Данную встречу анонсировали на минувшей неделе. В субботу стала известна точная дата ее проведения. Представители стороны прибыли в Минск в понедельник.

«Помощник президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме», — сказано в сообщении МИД РБ в Tвиттере.

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Ранее МИД РБ подтвердил встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова в Минске в понедельник.

Согласно программе пребывания в Европе, Волкер для обсуждения «украинского вопроса» после Минска посетит Вильнюс, а затем Киев.

Некоторые эксперты высказали мнение, что максимум, которого следует ожидать от этой встречи в Минске — выработка предварительных позиций для будущих переговоров по Донбассу, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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