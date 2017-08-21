Волкер и Сурков начали встречу в Минске

Источник: Sputnik.by

Данную встречу анонсировали на минувшей неделе. В субботу стала известна точная дата ее проведения. Представители стороны прибыли в Минск в понедельник.

«Помощник президента России Владислав Сурков и спрецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме», — сказано в сообщении МИД РБ в Tвиттере.

Ранее МИД РБ подтвердил встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова в Минске в понедельник.

Согласно программе пребывания в Европе, Волкер для обсуждения «украинского вопроса» после Минска посетит Вильнюс, а затем Киев.