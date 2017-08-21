Трое омских депутатов, лишенных полномочий, вернули мандаты через суд
Их полномочия досрочно прекратили
Их полномочия досрочно прекратили
Совет Лузинского поселения Омского района восстановил полномочия трех местных депутатов, месяц назад лишенных мандатов
Напомним, ранее прокуратура настояла, чтобы Лузинский сельский совет досрочно прекратил полномочия трех депутатов, вовремя не отчитавшихся о доходах. Причем совет медлил с этим решением, поэтому последовал иск от прокуратуры, и уже в суде совет обязали рассмотреть вопрос на ближайшем заседании. По его итогам у народных избранников все же отняли мандаты.
Однако
Алексей Крутиков заявил, что подал декларацию на имя губернатора Виктора Назарова, поскольку закон обязывает предоставлять сведения о доходах высшему должностному лицу региона, если на месте нет условий для подачи отчета. А в поселении заниматься этим не могут, так как для работы с персональными данными нужна регистрация в Роскомнадзоре.
В итоге суд отказал прокуратуре в иске. Формально это обосновано тем, что в совете ранее тоже отменили свое решение. Всех трех депутатов восстановили в полномочиях, однако они не исключают, что вопрос еще не закрыт.