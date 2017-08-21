Трое омских депутатов, лишенных полномочий, вернули мандаты через суд

Совет Лузинского поселения Омского района восстановил полномочия трех местных депутатов, месяц назад лишенных мандатов из-за отсутствия декларации о доходах. Николаю Великодному, Алексею Крутикову и Александру Нейфельду вернули удостоверения по суду.

Напомним, ранее прокуратура настояла, чтобы Лузинский сельский совет досрочно прекратил полномочия трех депутатов, вовремя не отчитавшихся о доходах. Причем совет медлил с этим решением, поэтому последовал иск от прокуратуры, и уже в суде совет обязали рассмотреть вопрос на ближайшем заседании. По его итогам у народных избранников все же отняли мандаты.

Однако экс-депутат Николай Великодный не согласился с этим и в июле подал иск, требуя отменить решение совета. Двое его коллег, тоже лишенных полномочий, выступили свидетелями в деле. Истец аргументировал свою позицию тем, что в Лузинском совете нет условий для подачи деклараций. Также он сообщал о нарушениях в ходе голосования, которое было открытым, а не тайным, передает «Новый Омск».

Алексей Крутиков заявил, что подал декларацию на имя губернатора Виктора Назарова, поскольку закон обязывает предоставлять сведения о доходах высшему должностному лицу региона, если на месте нет условий для подачи отчета. А в поселении заниматься этим не могут, так как для работы с персональными данными нужна регистрация в Роскомнадзоре.