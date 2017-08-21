О пропаже свыше 3 тысяч уголовных дел заявили в Генпрокуратуре
О пропаже свыше трех тысяч уголовных дел заявили в Генеральной прокуратуре, сообщает Tengrinews.kz.
О пропаже свыше трех тысяч уголовных дел заявили в Генеральной прокуратуре, сообщает Tengrinews.kz.
На официальной странице ведомства в Facebook приведена статистика по электронным уголовным делам. По официальным данным, ежегодно расследуется свыше 500 тысяч дел.
«Все на бумаге. Дело можно потерять, сфальсифицировать или вовсе уничтожить. Зачастую никто не узнает. За 2,5 года потеряли 3,5 тысячи дел. За подделку доказательств осуждены 33 сотрудника. Для проверки заявлений дела из регионов ждем 2−3 недели. Еще 20 дней уходит на их возврат. Таким образом “путешествуют” сотни тысяч дел», — сообщили в Генеральной прокуратуре, отмечая, что перенос дел в
Данная программа охватывает все стадии: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора.
«Что нам даст электронное уголовное дело: не будет фальсификаций уголовного дела, они не будут теряться; избавимся от ненужной бумажной волокиты; с переходом на электронный формат дела будут расследоваться еще быстрее, так как дела не будут “гулять” неделями между центром и районами. В программе будет около 100 шаблонов процессуальных документов. Санкцию суда можно будет получить в электронном виде; усилится аналитика», — отмечается в информации распространенной Генеральной прокуратурой.
По официальным данным, каждое дело будет рассматриваться более тщательно и появится возможность формировать практику.
«Потерпевший, обвиняемый, а также адвокат могут в любое время в
В Генеральной прокуратуре выразили готовность перевести весь уголовный процесс в цифровой формат с 1 июля 2018 года.
«Это не потребует дополнительных средств», — отметили в ведомстве.