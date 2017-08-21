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17:30 (мск), источник: Tengrinews

О пропаже свыше 3 тысяч уголовных дел заявили в Генпрокуратуре

О пропаже свыше трех тысяч уголовных дел заявили в Генеральной прокуратуре, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На официальной странице ведомства в Facebook приведена статистика по электронным уголовным делам. По официальным данным, ежегодно расследуется свыше 500 тысяч дел.

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«Все на бумаге. Дело можно потерять, сфальсифицировать или вовсе уничтожить. Зачастую никто не узнает. За 2,5 года потеряли 3,5 тысячи дел. За подделку доказательств осуждены 33 сотрудника. Для проверки заявлений дела из регионов ждем 2−3 недели. Еще 20 дней уходит на их возврат. Таким образом “путешествуют” сотни тысяч дел», — сообщили в Генеральной прокуратуре, отмечая, что перенос дел в Е-формат — это один из первых шагов в данном направлении. Комитет правовой статистики Генпрокуратуры разработал программу «Е-уголовное дело».

Данная программа охватывает все стадии: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора.

«Что нам даст электронное уголовное дело: не будет фальсификаций уголовного дела, они не будут теряться; избавимся от ненужной бумажной волокиты; с переходом на электронный формат дела будут расследоваться еще быстрее, так как дела не будут “гулять” неделями между центром и районами. В программе будет около 100 шаблонов процессуальных документов. Санкцию суда можно будет получить в электронном виде; усилится аналитика», — отмечается в информации распространенной Генеральной прокуратурой.

По официальным данным, каждое дело будет рассматриваться более тщательно и появится возможность формировать практику.

«Потерпевший, обвиняемый, а также адвокат могут в любое время в онлайн-режиме посмотреть, как расследуется дело; начнет работать модуль электронных обращений. Это означает, что если стороны будут жаловаться на действия следователя, то прокурор может сразу же проверить его действия онлайн. Пилотный проект начали по всем правоохранительным органам в ряде областей», — отметили в ведомстве.

В Генеральной прокуратуре выразили готовность перевести весь уголовный процесс в цифровой формат с 1 июля 2018 года.

«Это не потребует дополнительных средств», — отметили в ведомстве.

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