Додон: Демократы выступают против России, чтобы угодить своим западным покровителям
Президент Республики Молдова Игорь Додон ответил для информационного агентства ТАСС на самые актуальные вопросы по внутренней и внешней политике.
Президент Республики Молдова Игорь Додон ответил для информационного агентства ТАСС на самые актуальные вопросы по внутренней и внешней политике.
Чтобы угодить своим покровителям на Западе, демократы выступают против проводимого мною курса на восстановление стратегического партнерства с Россией. Для этого регулярно устраивают демарши против Москвы от запрета российских СМИ, высылки журналистов, политологов до объявления персонами нон грата российских дипломатов,
Кроме того, президент выразил свою твердую уверенность касательно того, что в Москве прекрасно информированы о внутриполитической ситуации в Молдове.