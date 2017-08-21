Додон: Демократы выступают против России, чтобы угодить своим западным покровителям

Чтобы угодить своим покровителям на Западе, демократы выступают против проводимого мною курса на восстановление стратегического партнерства с Россией. Для этого регулярно устраивают демарши против Москвы от запрета российских СМИ, высылки журналистов, политологов до объявления персонами нон грата российских дипломатов, вице-премьера Дмитрия Рогозина, — подчеркнул Додон.