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18:51 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Демократы выступают против России, чтобы угодить своим западным покровителям

Президент Республики Молдова Игорь Додон ответил для информационного агентства ТАСС на самые актуальные вопросы по внутренней и внешней политике.

Источник: Actualitati.md

Чтобы угодить своим покровителям на Западе, демократы выступают против проводимого мною курса на восстановление стратегического партнерства с Россией. Для этого регулярно устраивают демарши против Москвы от запрета российских СМИ, высылки журналистов, политологов до объявления персонами нон грата российских дипломатов, вице-премьера Дмитрия Рогозина, — подчеркнул Додон.

Кроме того, президент выразил свою твердую уверенность касательно того, что в Москве прекрасно информированы о внутриполитической ситуации в Молдове.

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