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17:23 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов назвал визит Путина на Koktebel Jazz Party знаковым событием

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости (Крым). Коктебель в очередной раз подтвердил звание международной «джазовой Мекки». Такое мнение в комментарии РИА Новости (Крым) высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Посещение праздника джаза в Коктебеле президентом нашей страны стало знаковым событием, которое поднимает статус фестиваля на качественно новый уровень, подчеркивает важность международного культурного диалога», — отметил Аксенов.

По мнению главы Республики, уровень и авторитет джазового фестиваля помогает Крыму демонстрировать себя на международной культурной арене.

«Сегодня это настоящая “жемчужина” курортного сезона. Крым собирает ведущих джазменов из разных стран. Свобода творчества сильнее любых санкций», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, особенно радует, что в Коктебеле выступают не только маститые, всемирно известные музыканты, но и талантливая молодежь.

Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Крым в воскресенье посетил Международный джазовый фестиваль в Коктебеле, основателем которого является генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил музыкантов и организаторов Jazz Party.

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