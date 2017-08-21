Аксенов назвал визит Путина на Koktebel Jazz Party знаковым событием

«Посещение праздника джаза в Коктебеле президентом нашей страны стало знаковым событием, которое поднимает статус фестиваля на качественно новый уровень, подчеркивает важность международного культурного диалога», — отметил Аксенов.
По мнению главы Республики, уровень и авторитет джазового фестиваля помогает Крыму демонстрировать себя на международной культурной арене.
«Сегодня это настоящая “жемчужина” курортного сезона. Крым собирает ведущих джазменов из разных стран. Свобода творчества сильнее любых санкций», — подчеркнул он.
По словам Аксенова, особенно радует, что в Коктебеле выступают не только маститые, всемирно известные музыканты, но и талантливая молодежь.
Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Крым в воскресенье посетил Международный джазовый фестиваль в Коктебеле, основателем которого является генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил музыкантов и организаторов Jazz Party.